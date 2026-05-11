Há 122 anos, nascia Salvador Dalí: família achava que ele era reencarnação do irmão morto

Dalí gostava de temas relacionados a sonhos. Imagens oníricas em que se perde a noção de tempo e espaço. Uma figura recorrente é a do elefante com pernas gigantes, finas, como na tela "A Tentação de Santo Antão". A imagem de elefantes com pernas compridas e finas é tão simbólica da obra de Dalí que foi atração de uma exposição em Londres, ao ar livre. Foto: reprodução da pintura