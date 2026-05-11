11 de maio marca história de Luxemburgo: pequeno país tem alta qualidade de vida e belos cenários medievais

Monument of Remembrance: Esse é um dos marcos mais emblemáticos da cidade de Luxemburgo, localizado na Place de la Constitution, no coração do centro histórico. Inaugurado em 1923, ele foi construído em homenagem aos luxemburgueses que perderam suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos. Foto: GilPe/Wikimédia Commons e Flickr Dennis Jarvis