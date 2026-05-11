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O que é Sgroppino? Conheça o coquetel italiano de limão

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Redação Flipar
  • Mesmo ainda pouco conhecido fora do país, o sgroppino conquista facilmente quem experimenta. Além do sabor marcante, chama atenção pela textura aerada e pela versatilidade. Fácil de preparar e com poucos ingredientes, o coquetel se tornou uma das receitas favoritas para quem busca uma bebida diferente e refrescante.
    Mesmo ainda pouco conhecido fora do país, o sgroppino conquista facilmente quem experimenta. Além do sabor marcante, chama atenção pela textura aerada e pela versatilidade. Fácil de preparar e com poucos ingredientes, o coquetel se tornou uma das receitas favoritas para quem busca uma bebida diferente e refrescante. Foto: Reprodução Youtube
  • A primeira receita de Sgroppino é datada de 1528, e era servido em jantares aristocráticos entre uma refeição e outra para limpar o paladar. A receita é simples, não exige medidas exatas e leva apenas três ingredientes principais. Basta bater sorvete de limão com vodka ou grappa e completar com Prosecco até atingir uma consistência leve e homogênea.
    A primeira receita de Sgroppino é datada de 1528, e era servido em jantares aristocráticos entre uma refeição e outra para limpar o paladar. A receita é simples, não exige medidas exatas e leva apenas três ingredientes principais. Basta bater sorvete de limão com vodka ou grappa e completar com Prosecco até atingir uma consistência leve e homogênea. Foto: Reprodução Youtube
  • O resultado fica entre um sorvete cremoso e uma raspadinha alcoólica, ideal para dias quentes. A bebida é, tradicionalmente, servida após o jantar para ajudar na digestão, mas também pode ser e é servida em pequenas porções entre os pratos para limpar o paladar.
    O resultado fica entre um sorvete cremoso e uma raspadinha alcoólica, ideal para dias quentes. A bebida é, tradicionalmente, servida após o jantar para ajudar na digestão, mas também pode ser e é servida em pequenas porções entre os pratos para limpar o paladar. Foto: Reprodução Youtube
  • Além de saboroso, o sgroppino chama atenção pela apresentação elegante em taças de coquetel ou martini. Entretanto, como o sorvete derrete rapidamente, muitos recomendam não exagerar na quantidade servida e usar colher para aproveitar melhor a textura cremosa.
    Além de saboroso, o sgroppino chama atenção pela apresentação elegante em taças de coquetel ou martini. Entretanto, como o sorvete derrete rapidamente, muitos recomendam não exagerar na quantidade servida e usar colher para aproveitar melhor a textura cremosa. Foto: Magnific / KamranAydinov
  • Para decorar, raspas ou espirais de limão costumam completar a bebida. A flexibilidade da receita faz do sgroppino um coquetel prático, descontraído e perfeito
    Para decorar, raspas ou espirais de limão costumam completar a bebida. A flexibilidade da receita faz do sgroppino um coquetel prático, descontraído e perfeito Foto: Reprodução Youtube
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