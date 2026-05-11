O que é Sgroppino? Conheça o coquetel italiano de limão

A primeira receita de Sgroppino é datada de 1528, e era servido em jantares aristocráticos entre uma refeição e outra para limpar o paladar. A receita é simples, não exige medidas exatas e leva apenas três ingredientes principais. Basta bater sorvete de limão com vodka ou grappa e completar com Prosecco até atingir uma consistência leve e homogênea. Foto: Reprodução Youtube