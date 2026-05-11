O que é Arak? Conheça o destilado tradicional do Líbano

Ele é produzido, principalmente, a partir de uvas fermentadas, embora algumas versões utilizem figos. Após a fermentação, o líquido passa por duas ou três destilações, sendo que na etapa final são adicionadas sementes de anis. O resultado é um destilado transparente, sem açúcar e com alto teor alcoólico, normalmente entre 50% e 60%. O arak também é considerado uma das bebidas que inspiraram outros destilados anisados famosos, como o ouzo grego, o raki turco e o pastis francês. Foto: Divulgação