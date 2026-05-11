A forte conexão de Jimmy Cliff com o Brasil: lendário cantor de Reggae teve filha brasileira

Jimmy Cliff também era conhecido por sua conexão com o Brasil. Uma de suas filhas, a cantora e atriz Nabiyah Be, é brasileira, fruto do relacionamento dele com a artista visual Sônia Gomes. Além de Nabiyah, o cantor também tinha outros dois filhos: Lilty e Aken. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais