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Berço do reggae, Jamaica se destaca por cultura musical e belezas naturais

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Redação Flipar
  • A Jamaica é hoje uma das nações mais influentes da região do Mar do Caribe, no continente americano, não por seu tamanho, mas por sua voz poderosa, que ecoa por meio da música, do esporte, da religião e da força de seu povo.
    A Jamaica é hoje uma das nações mais influentes da região do Mar do Caribe, no continente americano, não por seu tamanho, mas por sua voz poderosa, que ecoa por meio da música, do esporte, da religião e da força de seu povo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
  • Descoberta por Cristóvão Colombo em 1494, a ilha foi inicialmente colonizada pelos espanhóis, mas passou ao domínio britânico em 1655, tornando-se uma importante colônia de produção de açúcar, sustentada pelo trabalho forçado de africanos escravizados.
    Descoberta por Cristóvão Colombo em 1494, a ilha foi inicialmente colonizada pelos espanhóis, mas passou ao domínio britânico em 1655, tornando-se uma importante colônia de produção de açúcar, sustentada pelo trabalho forçado de africanos escravizados. Foto: Flickr Laura Bullock
  • Durante séculos, a população negra jamaicana resistiu, seja por meio da luta armada dos marrons - como eram chamados os escravizados que escapavam e formavam comunidades independentes -, seja por meio da cultura e espiritualidade que preservaram suas raízes africanas.
    Durante séculos, a população negra jamaicana resistiu, seja por meio da luta armada dos marrons - como eram chamados os escravizados que escapavam e formavam comunidades independentes -, seja por meio da cultura e espiritualidade que preservaram suas raízes africanas. Foto: Flickr Paul Kagame
  • O movimento pela independência ganhou força no século 20, com lideranças como Marcus Garvey, figura central do nacionalismo negro e precursor do panafricanismo, e com a pressão por mais autonomia nas décadas seguintes.
    O movimento pela independência ganhou força no século 20, com lideranças como Marcus Garvey, figura central do nacionalismo negro e precursor do panafricanismo, e com a pressão por mais autonomia nas décadas seguintes. Foto: AE Television Networks/Wikimedia Commons
  • A independência foi oficialmente conquistada em 6 de agosto de 1962, com a criação de um Estado soberano dentro da Commonwealth britânica - organização de países independentes, a maioria deles ex-colônias do Reino Unido.
    A independência foi oficialmente conquistada em 6 de agosto de 1962, com a criação de um Estado soberano dentro da Commonwealth britânica - organização de países independentes, a maioria deles ex-colônias do Reino Unido. Foto: ITookSomePhotos/Wikimedia Commons
  • Não se pode falar da Jamaica sem mencionar sua importante contribuição para a cultura mundial - em especial à música. O país é o berço de gêneros como o reggae, o ska, o dub e o dancehall.
    Não se pode falar da Jamaica sem mencionar sua importante contribuição para a cultura mundial - em especial à música. O país é o berço de gêneros como o reggae, o ska, o dub e o dancehall. Foto: Divulgação
  • O ícone máximo é Bob Marley, cuja música transcendia ritmos e falava de liberdade, amor e justiça social. O reggae, inclusive, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2018.
    O ícone máximo é Bob Marley, cuja música transcendia ritmos e falava de liberdade, amor e justiça social. O reggae, inclusive, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2018. Foto: Celeb Journey - Flickr
  • Além de Marley, a Jamaica produziu nomes como Peter Tosh, Jimmy Cliff, Shaggy, Sean Paul e Burning Spear, entre muitos outros.
    Além de Marley, a Jamaica produziu nomes como Peter Tosh, Jimmy Cliff, Shaggy, Sean Paul e Burning Spear, entre muitos outros. Foto: Divulgação Site Oficial
  • A espiritualidade rastafári, com suas raízes na cultura etíope e na resistência negra, também é parte inseparável dessa identidade musical e filosófica. Esse movimento religioso foi popularizado justamente pelo reggae e Bob Marley.
    A espiritualidade rastafári, com suas raízes na cultura etíope e na resistência negra, também é parte inseparável dessa identidade musical e filosófica. Esse movimento religioso foi popularizado justamente pelo reggae e Bob Marley. Foto: reprodução youtube Juggenaut JOe
  • No esporte, a Jamaica é uma superpotência olímpica em velocidade. A nação orgulha-se de atletas como Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo e oito vezes medalhista de ouro em Jogos Olímpicos, e Shelly-Ann Fraser-Pryce, uma das maiores velocistas da história.
    No esporte, a Jamaica é uma superpotência olímpica em velocidade. A nação orgulha-se de atletas como Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo e oito vezes medalhista de ouro em Jogos Olímpicos, e Shelly-Ann Fraser-Pryce, uma das maiores velocistas da história. Foto: Reprodução/Instagram Vinícius
  • A Jamaica é também um dos destinos turísticos mais cobiçados do Caribe. Suas praias de águas cristalinas, cachoeiras, montanhas verdejantes e clima tropical convidam ao descanso e à aventura.
    A Jamaica é também um dos destinos turísticos mais cobiçados do Caribe. Suas praias de águas cristalinas, cachoeiras, montanhas verdejantes e clima tropical convidam ao descanso e à aventura. Foto: Deo/Wikimédia Commons
  • Entre os destaques estão a icônica cachoeira de Dunn’s River Falls, o Blue Mountains - onde se cultiva um dos cafés mais famosos do mundo, e o Negril, com suas falésias e belo pôr do sol.
    Entre os destaques estão a icônica cachoeira de Dunn’s River Falls, o Blue Mountains - onde se cultiva um dos cafés mais famosos do mundo, e o Negril, com suas falésias e belo pôr do sol. Foto: Breakyunit/Wikimédia Commons
  • Ainda se destacam como pontos turísticos a cidade de Montego Bay, com resorts e vida noturna vibrante, e a capital Kingston, coração da cultura que sedia o Museu Bob Marley, instalado na antiga casa do ícone da música.
    Ainda se destacam como pontos turísticos a cidade de Montego Bay, com resorts e vida noturna vibrante, e a capital Kingston, coração da cultura que sedia o Museu Bob Marley, instalado na antiga casa do ícone da música. Foto: Grahampurse/Wikimédia Commons
  • A culinária jamaicana é uma das mais ricas, marcantes e reconhecíveis do Caribe, representando uma fusão de influências africanas, britânicas, indígenas, espanholas, chinesas e indianas.
    A culinária jamaicana é uma das mais ricas, marcantes e reconhecíveis do Caribe, representando uma fusão de influências africanas, britânicas, indígenas, espanholas, chinesas e indianas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
  • Entre os pratos típicos jamaicanos estão o jerk, com carne de franco, porco ou peixe marinada e cozida com pimentas fortes, e o Ackee e peixe salgado, feito com um fruto amarelo chamado ackee cozido com bacalhau salgado, cebola, tomate e especiarias.
    Entre os pratos típicos jamaicanos estão o jerk, com carne de franco, porco ou peixe marinada e cozida com pimentas fortes, e o Ackee e peixe salgado, feito com um fruto amarelo chamado ackee cozido com bacalhau salgado, cebola, tomate e especiarias. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
  • Atualmente, a Jamaica tem cerca de 2,8 milhões de habitantes. É um dos países mais populosos do Caribe anglófono, embora seu território seja relativamente pequeno - cerca de 11 mil km², o que a torna uma ilha compacta, mas extremamente influente culturalmente.
    Atualmente, a Jamaica tem cerca de 2,8 milhões de habitantes. É um dos países mais populosos do Caribe anglófono, embora seu território seja relativamente pequeno - cerca de 11 mil km², o que a torna uma ilha compacta, mas extremamente influente culturalmente. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas
  • A língua oficial do país é o inglês, usada em documentos, educação, mídia formal e governo. Porém, a língua do cotidiano da maior parte da população é o Patois jamaicano, um dialeto crioulo baseado no inglês, mas com forte influência de línguas africanas
    A língua oficial do país é o inglês, usada em documentos, educação, mídia formal e governo. Porém, a língua do cotidiano da maior parte da população é o Patois jamaicano, um dialeto crioulo baseado no inglês, mas com forte influência de línguas africanas Foto: Balou46/Wikimédia Commons
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