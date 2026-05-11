Feni: conheça o destilado indiano de caju

Existe também o feni de coco, produzido a partir da seiva fermentada das palmeiras. As duas versões possuem sabores bastante diferentes, mas compartilham o mesmo valor cultural em Goa. O nome “feni” vem do sânscrito e significa “espuma”, referência às bolhas que aparecem quando a bebida é agitada. Tradicionalmente, o destilado costuma ter cerca de 42% de teor alcoólico e pode envelhecer em grandes garrafões de vidro por meses ou até anos. Foto: Wikimedia Commons / Frederick Noronha