Estilo de Vida
Feni: conheça o destilado indiano de caju
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A bebida é considerada única porque o feni de caju é o único destilado do mundo produzido a partir da fruta do caju. O processo segue métodos extremamente tradicionais: os cajus maduros caem naturalmente das árvores antes de serem recolhidos e esmagados para extrair o suco. Em muitas produções artesanais, a fruta ainda é prensada manualmente em grandes tanques de pedra. Depois disso, o líquido fermenta naturalmente em recipientes de barro antes de passar pela destilação. Foto: Wikimedia Commons / Frederick Noronha
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Existe também o feni de coco, produzido a partir da seiva fermentada das palmeiras. As duas versões possuem sabores bastante diferentes, mas compartilham o mesmo valor cultural em Goa. O nome “feni” vem do sânscrito e significa “espuma”, referência às bolhas que aparecem quando a bebida é agitada. Tradicionalmente, o destilado costuma ter cerca de 42% de teor alcoólico e pode envelhecer em grandes garrafões de vidro por meses ou até anos. Foto: Wikimedia Commons / Frederick Noronha
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Por décadas, o feni foi visto como uma bebida simples e regional, enquanto consumidores indianos preferiam uísques importados ou destilados industrializados. Entretanto, a explosão recente do mercado de bebidas artesanais na Índia mudou esse cenário. Jovens consumidores passaram a valorizar produtos locais, feitos com ingredientes típicos do país e métodos tradicionais de produção. Esse movimento ajudou o feni a ganhar status de bebida premium e símbolo da identidade indiana. Foto: Divulgação
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As marcas artesanais de feni conquistaram seu espaço em bares sofisticados e competições internacionais especializadas. Bartenders de cidades como Londres, Paris e Tóquio demonstram interesse pela bebida devido ao seu sabor intenso e diferente de outros destilados conhecidos. Alguns produtores comparam o potencial do feni ao de bebidas tradicionais protegidas por origem geográfica, como o conhaque francês, a tequila mexicana e o saquê japonês. Foto: Divulgação
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Apesar do crescimento da popularidade, muitos produtores defendem que o feni continue sendo fabricado de forma artesanal, sem industrialização em larga escala. Em Goa, a bebida permanece profundamente ligada à cultura local, às tradições familiares e ao modo de vida da região. Para muitos indianos, o feni representa não apenas um destilado histórico, mas também um símbolo da valorização das tradições e ingredientes próprios do país. Foto: Wikimedia Commons / Missvain