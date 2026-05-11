Avenida de Barcelona atrai milhões de visitantes e se tornou símbolo cultural da cidade; conheça La Rambla

Com o crescimento urbano de Barcelona, o antigo canal deu lugar a uma ampla avenida arborizada que passou a concentrar atividades comerciais e culturais. A Rambla possui diferentes trechos, cada um com características próprias. Entre eles estão a Rambla de Canaletes, famosa pela fonte ligada às comemorações esportivas da cidade, e a Rambla de Sant Josep, conhecida pelo tradicional mercado Mercado de La Boqueria, um dos mais antigos e populares da Espanha. Foto: Martijn Vonk/Unsplash