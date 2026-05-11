Cremoso e nutritivo, homus é um dos pratos árabes mais populares do planeta

A origem do homus é antiga e cercada de disputas culturais entre países do Oriente Médio, como Líbano, Israel, Síria e Palestina. Historiadores da gastronomia apontam que receitas semelhantes existem há séculos na região, associadas à tradição agrícola do grão-de-bico e do gergelim. O próprio nome “homus” deriva da palavra árabe para grão-de-bico. Ao longo do tempo, a preparação ganhou diferentes versões e modos de servir, dependendo da cultura local. Em alguns lugares, o prato é consumido até n Foto: Imagem de Tifani Topan por Pixabay