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Cremoso e nutritivo, homus é um dos pratos árabes mais populares do planeta
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A origem do homus é antiga e cercada de disputas culturais entre países do Oriente Médio, como Líbano, Israel, Síria e Palestina. Historiadores da gastronomia apontam que receitas semelhantes existem há séculos na região, associadas à tradição agrícola do grão-de-bico e do gergelim. O próprio nome “homus” deriva da palavra árabe para grão-de-bico. Ao longo do tempo, a preparação ganhou diferentes versões e modos de servir, dependendo da cultura local. Em alguns lugares, o prato é consumido até n Foto: Imagem de Tifani Topan por Pixabay
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Além do sabor característico, o homus também chama atenção pelos benefícios nutricionais. O grão-de-bico é rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, enquanto o tahine fornece gorduras consideradas saudáveis e nutrientes importantes, como cálcio e magnésio. Foto: Reprodução do Flickr Caroline Pedreira
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Por causa dessa composição, o prato passou a ser bastante valorizado em dietas vegetarianas e veganas. Nutricionistas destacam ainda que o homus pode ajudar na saciedade e no funcionamento intestinal quando consumido de forma equilibrada. O alimento também costuma ter menor teor de gordura saturada em comparação a outros tipos de pastas industrializadas. Foto: Imagem de Markus Winkler por Pixabay
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Nos últimos anos, o homus ganhou popularidade em restaurantes, supermercados e redes sociais em diversos países ocidentais. A busca crescente por alimentação saudável e pratos à base de vegetais contribuiu para esse movimento. Hoje, é comum encontrar versões industrializadas e receitas adaptadas com ingredientes variados, como beterraba, pimentão, azeitona ou ervas frescas. Foto: Reprodução do Youtube
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Apesar das adaptações modernas, chefs e estudiosos da gastronomia frequentemente ressaltam a importância de preservar a receita tradicional. Em muitos lares árabes, o preparo continua sendo feito artesanalmente e transmitido entre gerações. Foto: Reprodução do Flickr Entre Tulipas
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O homus também possui forte valor cultural e afetivo no Oriente Médio. Em diferentes comunidades árabes, compartilhar alimentos é considerado símbolo de hospitalidade e convivência familiar. O prato costuma aparecer em mesas coletivas ao lado de outros itens tradicionais, como quibe, tabule, coalhada e babaganoush. Foto: Reprodução do Flickr DEVSON LISBOA
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Em alguns países, o preparo do homus é cercado de tradições familiares e técnicas específicas passadas entre parentes. A comida, nesse contexto, vai além da nutrição e ajuda a preservar identidades culturais. Isso contribui para o apego emocional que muitos povos têm em relação ao prato. Foto: Reprodução do Youtube
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