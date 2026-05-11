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Estilo de Vida

Conheça as roupas curiosas e impressionantes criadas para profissões de alto risco

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Redação Flipar
  • O Escafandro é usado em mergulhos profundos e ajuda a suportar a pressão submarina. O traje fornece oxigênio e proteção para trabalhadores e exploradores do fundo do mar.
    O Escafandro é usado em mergulhos profundos e ajuda a suportar a pressão submarina. O traje fornece oxigênio e proteção para trabalhadores e exploradores do fundo do mar. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A Roupa espacial permite que astronautas sobrevivam fora das naves. O equipamento controla temperatura, pressão e fornece oxigênio durante missões espaciais.
    A Roupa espacial permite que astronautas sobrevivam fora das naves. O equipamento controla temperatura, pressão e fornece oxigênio durante missões espaciais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O Traje hazmat é utilizado em acidentes químicos e áreas contaminadas. Ele impede o contato do corpo com substâncias tóxicas e agentes perigosos.
    O Traje hazmat é utilizado em acidentes químicos e áreas contaminadas. Ele impede o contato do corpo com substâncias tóxicas e agentes perigosos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A roupa aluminizada usada por bombeiros industriais suporta temperaturas extremamente elevadas. Seu material metálico ajuda a refletir parte do calor intenso das chamas.
    A roupa aluminizada usada por bombeiros industriais suporta temperaturas extremamente elevadas. Seu material metálico ajuda a refletir parte do calor intenso das chamas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O traje de apicultor protege contra picadas durante o manejo de colmeias. A roupa inclui máscara com tela e tecidos reforçados para aumentar a segurança.
    O traje de apicultor protege contra picadas durante o manejo de colmeias. A roupa inclui máscara com tela e tecidos reforçados para aumentar a segurança. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O traje de mergulho seco é utilizado em águas congelantes e ambientes muito frios. Diferente de roupas comuns de mergulho, ele impede a entrada de água no corpo.
    O traje de mergulho seco é utilizado em águas congelantes e ambientes muito frios. Diferente de roupas comuns de mergulho, ele impede a entrada de água no corpo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Os trajes antichamas da Fórmula 1 são feitos com materiais resistentes ao fogo. Eles ajudam a proteger pilotos em acidentes envolvendo incêndios e explosões.
    Os trajes antichamas da Fórmula 1 são feitos com materiais resistentes ao fogo. Eles ajudam a proteger pilotos em acidentes envolvendo incêndios e explosões. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A roupa antibomba usada por esquadrões especiais possui camadas pesadas de proteção. O traje reduz danos causados por explosões e estilhaços durante operações de risco.
    A roupa antibomba usada por esquadrões especiais possui camadas pesadas de proteção. O traje reduz danos causados por explosões e estilhaços durante operações de risco. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A roupa de cota de malha usada em frigoríficos protege trabalhadores contra cortes. O material metálico ajuda a evitar acidentes com facas extremamente afiadas.
    A roupa de cota de malha usada em frigoríficos protege trabalhadores contra cortes. O material metálico ajuda a evitar acidentes com facas extremamente afiadas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Os trajes de sobrevivência usados em plataformas de petróleo ajudam funcionários em emergências marítimas. Eles oferecem proteção térmica em casos de queda no mar gelado.
    Os trajes de sobrevivência usados em plataformas de petróleo ajudam funcionários em emergências marítimas. Eles oferecem proteção térmica em casos de queda no mar gelado. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A roupa de eletricista de alta tensão possui materiais isolantes especiais contra choques. Esses equipamentos são fundamentais em serviços realizados perto de redes energizadas.
    A roupa de eletricista de alta tensão possui materiais isolantes especiais contra choques. Esses equipamentos são fundamentais em serviços realizados perto de redes energizadas. Foto: Imagem gerada por i.a
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