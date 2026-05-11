Estilo de Vida
Conheça as roupas curiosas e impressionantes criadas para profissões de alto risco
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O Escafandro é usado em mergulhos profundos e ajuda a suportar a pressão submarina. O traje fornece oxigênio e proteção para trabalhadores e exploradores do fundo do mar. Foto: Imagem gerada por i.a
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A Roupa espacial permite que astronautas sobrevivam fora das naves. O equipamento controla temperatura, pressão e fornece oxigênio durante missões espaciais. Foto: Imagem gerada por i.a
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O Traje hazmat é utilizado em acidentes químicos e áreas contaminadas. Ele impede o contato do corpo com substâncias tóxicas e agentes perigosos. Foto: Imagem gerada por i.a
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A roupa aluminizada usada por bombeiros industriais suporta temperaturas extremamente elevadas. Seu material metálico ajuda a refletir parte do calor intenso das chamas. Foto: Imagem gerada por i.a
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O traje de apicultor protege contra picadas durante o manejo de colmeias. A roupa inclui máscara com tela e tecidos reforçados para aumentar a segurança. Foto: Imagem gerada por i.a
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O traje de mergulho seco é utilizado em águas congelantes e ambientes muito frios. Diferente de roupas comuns de mergulho, ele impede a entrada de água no corpo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Os trajes antichamas da Fórmula 1 são feitos com materiais resistentes ao fogo. Eles ajudam a proteger pilotos em acidentes envolvendo incêndios e explosões. Foto: Imagem gerada por i.a
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A roupa antibomba usada por esquadrões especiais possui camadas pesadas de proteção. O traje reduz danos causados por explosões e estilhaços durante operações de risco. Foto: Imagem gerada por i.a
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A roupa de cota de malha usada em frigoríficos protege trabalhadores contra cortes. O material metálico ajuda a evitar acidentes com facas extremamente afiadas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Os trajes de sobrevivência usados em plataformas de petróleo ajudam funcionários em emergências marítimas. Eles oferecem proteção térmica em casos de queda no mar gelado. Foto: Imagem gerada por i.a
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A roupa de eletricista de alta tensão possui materiais isolantes especiais contra choques. Esses equipamentos são fundamentais em serviços realizados perto de redes energizadas. Foto: Imagem gerada por i.a