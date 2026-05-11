11 de maio: relembre o levante que transformou o Palácio Guanabara em cenário de guerra

Durante o confronto, Vargas e sua filha Alzira chegaram a trocar tiros com os invasores para defender o palácio. Após a derrota do levante, cerca de 1.500 integralistas foram presos e o líder Plínio Salgado (foto) acabou exilado em Portugal. O episódio marcou uma das tentativas mais conhecidas de golpe na história brasileira. Foto: Domínio público