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De símbolo de status a objeto popular: veja como surgiu o guarda-chuva
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Ao longo do tempo, o objeto chegou à Europa, onde inicialmente manteve seu caráter elitista, sendo utilizado sobretudo por mulheres da aristocracia como acessório de proteção solar. A popularização do guarda-chuva como item funcional ocorreu entre os séculos 17 e 18, especialmente na Inglaterra, onde passou a ser adotado também por homens. A resistência inicial ao seu uso masculino foi superada à medida que o objeto demonstrou utilidade prática diante do clima instável. Foto: Pexels/Iliya Pelov
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O funcionamento básico de um guarda-chuva baseia-se em um sistema de alavancas e molas que permite a expansão de uma cobertura impermeável sobre uma armação metálica articulada, fixada a um eixo central que serve de suporte e manuseio. Com o avanço da tecnologia, o guarda-chuva passou por diversas transformações. Foto: Joel/Pixabay
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Com a Revolução Industrial, a evolução técnica acelerou com a introdução de varetas de aço e tecidos sintéticos, como o nylon e o poliéster, que garantiram maior leveza e durabilidade. Os materiais passaram de madeira e seda para alumínio, aço leve e tecidos sintéticos como o poliéster, que oferecem maior durabilidade e resistência à água. Foto: Lala Azizli/Unsplash
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O design também se adaptou, com o surgimento de modelos compactos, dobráveis e automáticos, que facilitam o transporte e o uso no dia a dia. Atualmente, existem versões resistentes ao vento, com estruturas reforçadas que evitam a inversão em rajadas fortes, além de modelos sustentáveis produzidos com materiais reciclados. Foto: Pexels/Nayara Dinato
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Além da função prática, o guarda-chuva também ocupa um espaço relevante em diferentes expressões culturais ao redor do mundo. No teatro clássico japonês e na dança tradicional, a sombrinha de papel e bambu — conhecida como wagasa — é utilizada para acentuar movimentos graciosos e simbolizar estados emocionais. Foto: Reprodução/Freepik
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Na Europa, o guarda-chuva ganhou valor simbólico ao longo do tempo, sendo incorporado à moda e à identidade urbana, sobretudo em cidades conhecidas por seu clima chuvoso, como Londres. No Brasil, versões pequenas e coloridas auxiliam os dançarinos na manutenção do equilíbrio durante acrobacias do ritmo do Frevo, tradicional no Carnaval de Pernambuco. Foto: Flickr - Passarinho