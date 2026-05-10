De símbolo de status a objeto popular: veja como surgiu o guarda-chuva

Ao longo do tempo, o objeto chegou à Europa, onde inicialmente manteve seu caráter elitista, sendo utilizado sobretudo por mulheres da aristocracia como acessório de proteção solar. A popularização do guarda-chuva como item funcional ocorreu entre os séculos 17 e 18, especialmente na Inglaterra, onde passou a ser adotado também por homens. A resistência inicial ao seu uso masculino foi superada à medida que o objeto demonstrou utilidade prática diante do clima instável. Foto: Pexels/Iliya Pelov