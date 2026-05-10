Fred Astaire: o homem que inovou a dança no cinema

Frederick Austerlitz, seu nome de batismo, era filho de imigrantes de origem alemã e austríaca e cresceu em uma família que apostou desde cedo no talento artístico dele e da irmã, Adele Astaire. Depois que a família se mudou para Nova Iorque, em 1905, os dois passaram a estudar dança, canto e teatro para atuar no vaudeville. A mãe sugeriu a troca do sobrenome Austerlitz por “Astaire”, por considerá-lo mais artístico. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público