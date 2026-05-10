Há 93 anos nascia um dos artistas mais influentes da música mundial: James Brown

Nascido em 1933 em Barnwell, Carolina do Sul, James Joseph Brown passou a infância em Augusta, Geórgia, em meio à pobreza e à segregação racial. A ausência da mãe e a vida instável com o pai e uma tia marcaram sua formação, criando um ambiente de dificuldades que moldou sua resiliência. Essas experiências iniciais seriam decisivas para a força de sua personalidade e para a energia que mais tarde levaria aos palcos, tornando sua origem parte fundamental da construção de sua identidade artística e Foto: Reprodução do Flickr J. Stephen Conn