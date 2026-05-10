Celebridades e TV
Há 93 anos nascia um dos artistas mais influentes da música mundial: James Brown
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Nascido em 1933 em Barnwell, Carolina do Sul, James Joseph Brown passou a infância em Augusta, Geórgia, em meio à pobreza e à segregação racial. A ausência da mãe e a vida instável com o pai e uma tia marcaram sua formação, criando um ambiente de dificuldades que moldou sua resiliência. Essas experiências iniciais seriam decisivas para a força de sua personalidade e para a energia que mais tarde levaria aos palcos, tornando sua origem parte fundamental da construção de sua identidade artística e Foto: Reprodução do Flickr J. Stephen Conn
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Durante a adolescência, envolveu-se em pequenos crimes e chegou a cumprir pena por roubo de carros, mas foi nesse período que descobriu a música como saída. Conheceu Johnny Terry e formou um grupo gospel que evoluiu para os Famous Flames (Labaredas Famosas), iniciando sua trajetória artística. O encontro com o canto transformou seu destino, levando-o de uma juventude turbulenta ao caminho que o tornaria um dos maiores nomes da música mundial, com disciplina e paixão que moldaram sua carreira des Foto: Reprodução do Youtube Canal TruPFunk
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Nos anos 1960, James Brown consolidou sua reputação com álbuns como Live at the Apollo e sucessos como “Papa’s Got a Brand New Bag” e “I Got You (I Feel Good)”. A performance explosiva e o estilo vocal único revolucionaram o palco, criando uma estética própria. Foi nesse período, aliás, que recebeu títulos como “Mr. Dynamite” e “Soul Brother Number One”. Foto: Divulgação e Reprodução do Youtube
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A transição para o funk nos anos 1970 redefiniu a música popular, com faixas como “Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine” e “The Payback”. Brown introduziu ritmos interligados e grooves minimalistas que influenciaram gerações, criando uma sonoridade inédita. O estilo tornou-se base para o hip-hop e permanece essencial na música contemporânea, sendo constantemente revisitado por artistas atuais. Foto: Divulgação
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James Brown também foi voz política, lançando em 1968 “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud” ("Diga Alto, Sou Negro e Tenho Orgulho"). A canção tornou-se hino do orgulho negro e luta por direitos civis nos Estados Unidos, ecoando em comunidades que buscavam afirmação. Sua música refletia não apenas entretenimento, mas também resistência e identidade cultural, ampliando sua relevância além dos palcos. Foto: - Reprodução de youtube
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Ao longo da carreira, gravou 17 singles que chegaram ao topo das paradas de R e B e mais de 90 que entraram na Billboard Hot 100. Sua produtividade e disciplina renderam-lhe o apelido de “The Hardest-Working Man in Show Business” ("O Homem Mais Trabalhador do Show Business"), símbolo de dedicação extrema. O legado discográfico é vasto e continua influenciando artistas de diversos gêneros. Foto: Reprodução do X @crockpics
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Brown foi um mestre da performance ao vivo, com shows que misturavam música, dança e teatralidade em apresentações memoráveis. Capas, coreografias e improvisos tornaram-se marcas registradas, criando um espetáculo único. Sua capacidade de comandar a banda e o público fez dele um dos maiores showman da história, admirado por gerações de artistas. Foto: Reprodução de vídeo WRDW
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Na vida pessoal, James Brown foi casado com Velma Warren, Deidre Jenkins e Adrienne Rodriguez, além de ter relação com Tomi Rae Hynie. Teve cerca de dez filhos reconhecidos, entre eles Terry Brown e Deanna Brown Thomas, que seguiram caminhos ligados à música e ao ativismo. No ano de sua morte, em 2006, residia em Atlanta, Geórgia, onde faleceu vítima de pneumonia e insuficiência cardíaca. Foto: Reprodução de vídeo WRDW
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Apesar do sucesso, sua vida foi marcada por polêmicas, incluindo prisões por violência doméstica e problemas financeiros que afetaram sua imagem pública. Essas controvérsias não apagaram sua contribuição artística, mas revelaram um homem complexo e contraditório. O contraste entre genialidade musical e turbulência pessoal tornou sua biografia ainda mais intensa e discutida. Foto: Departamento de Correções da Carolina do Sul
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James Brown foi um dos primeiros dez artistas a entrar no Salão da Fama do Rock and Roll, em 1986, reconhecimento que destacou sua importância histórica. Recebeu o Grammy pelo conjunto da obra em 1992 e a honraria do Kennedy Center em 2003, acumulando prêmios de prestígio. Esses reconhecimentos oficiais consolidaram sua posição como ícone cultural global, reverenciado em todo o mundo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rock & Roll Hall of Fame
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Sua música foi amplamente sampleada por artistas de hip-hop, tornando-se base para o gênero e moldando sua identidade sonora. Batidas de “Funky Drummer” e outros clássicos influenciaram grupos como Public Enemy e Run-DMC, que transformaram seus grooves em hinos urbanos. O impacto de Brown atravessou gerações e permanece vivo na cultura contemporânea, reafirmando sua relevância até hoje. Foto: Reprodução do Youtube Canal Iamthe80sguy2