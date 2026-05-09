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Mesmo inclinada há séculos, Torre de Pisa continua segura para visitantes

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Redação Flipar
  • Construída entre os anos de 1173 e 1370 e contando com 55 metros de altura, esta torre tem como função original abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa.
    Construída entre os anos de 1173 e 1370 e contando com 55 metros de altura, esta torre tem como função original abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa. Foto: Imagem de Christoph Schrattbauer por Pixabay
  • A torre é a terceira mais antiga estrutura na praça da Catedral de Pisa (Campo dei Miracoli), atrás da própria catedral e do baptistério.
    A torre é a terceira mais antiga estrutura na praça da Catedral de Pisa (Campo dei Miracoli), atrás da própria catedral e do baptistério. Foto: Imagem de schmidmatthieu por Pixabay
  • A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa e o maior exemplo do estilo românico toscano.
    A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa e o maior exemplo do estilo românico toscano. Foto: Tetrakys wikimedia commons
  • Ela foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Buscheto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. A consagração do edifício foi realizada em 1118 pelo papa Gelásio II.
    Ela foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Buscheto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. A consagração do edifício foi realizada em 1118 pelo papa Gelásio II. Foto: Leonardo Barichello - Flickr
  • A construção iniciou em 1064, sobre a catedral preexistente datada de 1006. Com o esgotamento do orçamento previsto, em 1095, as obras foram paralisadas. Contudo, continuaram em virtude de uma doação do imperador bizantino.
    A construção iniciou em 1064, sobre a catedral preexistente datada de 1006. Com o esgotamento do orçamento previsto, em 1095, as obras foram paralisadas. Contudo, continuaram em virtude de uma doação do imperador bizantino. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
  • Pouco tempo depois, a planta foi ampliada pelo arquiteto Rainaldo, que desenhou a atual fachada, realizada sob a supervisão dos escultores Guglielmo e Biduino.
    Pouco tempo depois, a planta foi ampliada pelo arquiteto Rainaldo, que desenhou a atual fachada, realizada sob a supervisão dos escultores Guglielmo e Biduino. Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
  • Na fachada, que é decorada com colunas e incrustações de mármores, se abrem três portais de bronze em substituição aos originais que foram destruídos durante o incêndio de 1595.
    Na fachada, que é decorada com colunas e incrustações de mármores, se abrem três portais de bronze em substituição aos originais que foram destruídos durante o incêndio de 1595. Foto: Imagem de Thomas Wolter por Pixabay
  • Durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Itália, a Força Expedicionária Brasileira em uma missa na catedral, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, cantaram o hino brasileiro quando se rompeu um forte bombardeio aéreo perpetrado por forças do Eixo.
    Durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Itália, a Força Expedicionária Brasileira em uma missa na catedral, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, cantaram o hino brasileiro quando se rompeu um forte bombardeio aéreo perpetrado por forças do Eixo. Foto: kajikawa wikimedia commons
  • O edifício tem uma planta basilical modificada pela adição de um transepto, resultando num desenho de cruz latina, com cinco naves e uma abside. Seu estilo Românico incorporou elementos de tradições árabes, lombardas, bizantinas, clássicas e toscanas.
    O edifício tem uma planta basilical modificada pela adição de um transepto, resultando num desenho de cruz latina, com cinco naves e uma abside. Seu estilo Românico incorporou elementos de tradições árabes, lombardas, bizantinas, clássicas e toscanas. Foto: kajikawa wikimedia commons
  • A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade.
    A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade. Foto: Imagem de GERVASIO RUIZ por Pixabay
  • A torre começou a inclinar-se após a progressão de construção para o terceiro andar em 1178. Isto deveu-se a uma fundação de meros três metros sobre um subsolo fraco e instável, um projeto que falhou desde o início.
    A torre começou a inclinar-se após a progressão de construção para o terceiro andar em 1178. Isto deveu-se a uma fundação de meros três metros sobre um subsolo fraco e instável, um projeto que falhou desde o início. Foto: Imagem de aselent por Pixabay
  • Entre as explicações, está a de que seria uma homenagem feita a William de Innsbruck, um dos possíveis projetistas da torre, corcunda nas costas. Outra de que seria resultado de um protesto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários.
    Entre as explicações, está a de que seria uma homenagem feita a William de Innsbruck, um dos possíveis projetistas da torre, corcunda nas costas. Outra de que seria resultado de um protesto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários. Foto: Imagem de Mark Skillen por Pixabay
  • Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção, em 1173. Isso devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que permitiu à fundação ficar com assentamentos diferenciais.
    Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção, em 1173. Isso devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que permitiu à fundação ficar com assentamentos diferenciais. Foto: Imagem de Alex por Pixabay
  • Especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta.
    Especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta. Foto: Imagem de Brayan Badillo por Pixabay
  • No ano de 1838, uma obra de restauração atingiu um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador, Benito Mussolini, ordenou que aplicações de cimento fossem postas junto ao alicerce, mas o monumento seguiu torto.
    No ano de 1838, uma obra de restauração atingiu um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador, Benito Mussolini, ordenou que aplicações de cimento fossem postas junto ao alicerce, mas o monumento seguiu torto. Foto: Imagem de BÙI V?N H?NG PHÚC por Pixabay
  • A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo.
    A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo. Foto: Imagem de Karsten Madsen por Pixabay
  • A torre tem 296 ou 294 degraus. O sétimo andar da face norte das escadas tem dois degraus a menos. Antes da restauração entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Atualmente, está em cerca de 3,99 graus.
    A torre tem 296 ou 294 degraus. O sétimo andar da face norte das escadas tem dois degraus a menos. Antes da restauração entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Atualmente, está em cerca de 3,99 graus. Foto: Imagem de Jill Mackie por Pixabay
  • Na década de 1990, uma grande reforma aconteceu. A primeira etapa envolveu o apresamento de cabos de aço ao redor da torre. Com uma distância de quase um quarteirão, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso que conferia estabilidade à torre.
    Na década de 1990, uma grande reforma aconteceu. A primeira etapa envolveu o apresamento de cabos de aço ao redor da torre. Com uma distância de quase um quarteirão, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso que conferia estabilidade à torre. Foto: Imagem de JimboChan por Pixabay
  • A construção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. A Torre de Pisa é considerada um dos importantes símbolos da Itália, e ainda, um dos maiores pontos turísticos da Europa.
    A construção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. A Torre de Pisa é considerada um dos importantes símbolos da Itália, e ainda, um dos maiores pontos turísticos da Europa. Foto: Imagem de Ernst Zeeh por Pixabay
  • A torre de Pisa, na verdade, é um campanário da catedral, que significa “torre sineira”, designada para guardar sinos. A torre, que em italiano é pronunciada como Piazza dei Miracoli, é a terceira obra mais antiga da Praça dos Milagres.
    A torre de Pisa, na verdade, é um campanário da catedral, que significa “torre sineira”, designada para guardar sinos. A torre, que em italiano é pronunciada como Piazza dei Miracoli, é a terceira obra mais antiga da Praça dos Milagres. Foto: Luca Aless wikimedia commons
  • Os 8 andares estão cercados por uma lógia com arcos que reproduzem o conteúdo da fachada da Catedral e possui 7 sinos no último andar da Torre
    Os 8 andares estão cercados por uma lógia com arcos que reproduzem o conteúdo da fachada da Catedral e possui 7 sinos no último andar da Torre Foto: Imagem de Mikhail Vachtchenk0 por Pixabay
  • A Torre de Pisa não cai por ter uma inclinação estável, sendo um centro de gravidade localizado na posição mais elevada da torre, que faz a força contrária e mantém o equilíbrio. Ainda mais com o reforço que a base ganhou ao longo dos anos.
    A Torre de Pisa não cai por ter uma inclinação estável, sendo um centro de gravidade localizado na posição mais elevada da torre, que faz a força contrária e mantém o equilíbrio. Ainda mais com o reforço que a base ganhou ao longo dos anos. Foto: Imagem de Irina por Pixabay
  • Ao longo do perímetro da praça, encontra-se também o Camposanto, o Museu da Ópera e o Museu delle Sinopie. Um passeio às margens do rio Arno, até chegar ao antigo Palazzo dell'Orologio e a Piazza dei Cavalieri, que instiga os turistas.
    Ao longo do perímetro da praça, encontra-se também o Camposanto, o Museu da Ópera e o Museu delle Sinopie. Um passeio às margens do rio Arno, até chegar ao antigo Palazzo dell'Orologio e a Piazza dei Cavalieri, que instiga os turistas. Foto: greghristov por Pixabay
  • “Hoje a torre do sino é um monumento estável”, disse Andrea Maestrelli, presidente da Opera della Primaziale Pisana (OPA), em uma coletiva de imprensa descrevendo eventos para comemorar o aniversário da torre, em 2023.
    “Hoje a torre do sino é um monumento estável”, disse Andrea Maestrelli, presidente da Opera della Primaziale Pisana (OPA), em uma coletiva de imprensa descrevendo eventos para comemorar o aniversário da torre, em 2023. Foto: günter por Pixabay
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