Conheça o método indiano de 3 mil anos que usa argila para resfriar ambientes sem ar-condicionado

A solução surgiu na antiga Civilização do Vale do Indo e hoje inspira arquitetos, cientistas e projetos modernos de construção sustentável em diferentes partes do mundo. O princípio por trás da técnica está na capacidade da argila de absorver calor ao longo do dia e liberá-lo lentamente durante a noite. Esse comportamento térmico ajuda a estabilizar a temperatura dos ambientes, evitando picos extremos mesmo sob sol intenso. Foto: Reprodução/YouTube The World News Radio