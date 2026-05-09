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Conheça o método indiano de 3 mil anos que usa argila para resfriar ambientes sem ar-condicionado
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A solução surgiu na antiga Civilização do Vale do Indo e hoje inspira arquitetos, cientistas e projetos modernos de construção sustentável em diferentes partes do mundo. O princípio por trás da técnica está na capacidade da argila de absorver calor ao longo do dia e liberá-lo lentamente durante a noite. Esse comportamento térmico ajuda a estabilizar a temperatura dos ambientes, evitando picos extremos mesmo sob sol intenso. Foto: Reprodução/YouTube The World News Radio
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Além disso, a superfície porosa da terracota permite a evaporação gradual da água, processo que retira calor do ar ao redor e provoca sensação de frescor. Estudos científicos já comprovaram a eficiência do sistema. Pesquisas publicadas na revista Physical Science International Journal registraram reduções térmicas entre 5,9°C e 15,7°C em estruturas feitas com tubos de barro utilizados como resfriadores evaporativos. Foto: Reprodução/YouTube The World News Radio
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A aplicação prática dessa ideia ganhou destaque em projetos contemporâneos como o Beehive, criado pelo arquiteto indiano Monish Siripurapu. A estrutura utiliza centenas de cones de barro organizados em formato semelhante ao de uma colmeia. A água percorre constantemente a superfície das peças e, quando o ar quente atravessa o conjunto úmido, sofre queda imediata de temperatura. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Scroll.in
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Em uma fábrica de eletrônicos em Nova Délhi, onde os termômetros externos alcançavam 50°C, o sistema conseguiu reduzir o ar circulante para cerca de 36°C sem qualquer gasto de energia elétrica. O sucesso da solução levou à instalação de estruturas semelhantes em aeroportos, escolas e prédios comerciais na Índia. Muitos projetos arquitetônicos também passaram a utilizar painéis de terracota nas fachadas para bloquear radiação solar direta e ainda reduzir ruídos externos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Scroll.in
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O método chamou atenção não apenas pelo conforto térmico, mas também pelo baixo impacto ambiental e pela economia na conta de luz. A versão doméstica da técnica pode ser reproduzida utilizando vasos de barro não esmaltados, encontrados em feiras e lojas populares. Eles funcionam como pequenos resfriadores naturais quando preenchidos com água e posicionados próximos a janelas, corredores de vento ou varandas. Foto: Reprodução/YouTube Scroll.in
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A evaporação constante ajuda a refrescar o ambiente ao redor, especialmente em regiões de clima seco, como áreas do Centro-Oeste e do sertão nordestino. Embora o efeito seja menor em cidades úmidas, o sistema ainda contribui para reduzir o uso de ventiladores e ar-condicionado, mostrando como conhecimentos ancestrais continuam relevantes diante dos desafios climáticos. Foto: Pexels/Quang Nguyen Vinh