Há 86 anos, Winston Churchill assumia o governo britânico em meio à ameaça nazista

Nascido em 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, Churchill era originário de uma família aristocrática britânica ligada à política e ao exército. Filho de Lord Randolph Churchill e de Jennie Jerome, uma norte-americana, ele estudou em instituições tradicionais antes de ingressar na carreira militar. Atuou como oficial do exército britânico em diferentes regiões do império e também trabalhou como correspondente de guerra. As experiências em conflitos na Ín Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons