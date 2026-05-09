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Há 86 anos, Winston Churchill assumia o governo britânico em meio à ameaça nazista
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Nascido em 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, na Inglaterra, Churchill era originário de uma família aristocrática britânica ligada à política e ao exército. Filho de Lord Randolph Churchill e de Jennie Jerome, uma norte-americana, ele estudou em instituições tradicionais antes de ingressar na carreira militar. Atuou como oficial do exército britânico em diferentes regiões do império e também trabalhou como correspondente de guerra. As experiências em conflitos na Ín Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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A carreira política de Churchill começou oficialmente em 1900, quando foi eleito para o parlamento britânico. Ao longo das décadas seguintes, ocupou diversos cargos importantes no governo britânico. Sua trajetória, porém, foi marcada por momentos de forte desgaste político, especialmente após o fracasso da campanha de Galípoli durante a Primeira Guerra Mundial. Churchill chegou a se afastar temporariamente do governo e retornou ao exército por um período. Mesmo assim, conseguiu reconstruir sua c Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Durante a década de 1930, Churchill tornou-se uma das principais vozes de alerta contra o crescimento da Alemanha nazista. Enquanto parte da elite política britânica defendia políticas de apaziguamento em relação a Hitler, ele argumentava que o regime alemão representava uma ameaça grave à Europa. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Suas críticas ao nazismo inicialmente foram vistas como exageradas por adversários políticos. No entanto, o avanço militar alemão acabou fortalecendo sua posição. Quando assumiu o governo em 1940, Churchill já defendia abertamente a necessidade de resistência total contra o expansionismo nazista. Sua postura se tornou central para o esforço de guerra britânico. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Os discursos de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial entraram para a história política mundial. Frases como “nunca nos renderemos” e “nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor” ajudaram a elevar o moral da população britânica em meio aos bombardeios promovidos pela Alemanha. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Além da atuação interna, Churchill teve papel importante na articulação da aliança entre Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética contra as forças do Eixo. Ele manteve relação próxima com o líder americano Franklin D. Roosevelt e participou de conferências decisivas ao lado do soviético Joseph Stalin. A vitória aliada consolidou seu prestígio internacional. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Apesar da popularidade alcançada durante a guerra, Churchill foi derrotado nas eleições britânicas de 1945. O eleitorado optou por um governo trabalhista voltado à reconstrução social e econômica do pós-guerra. Ainda assim, Churchill permaneceu influente no cenário internacional e voltou ao cargo de primeiro-ministro em 1951. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Durante esse segundo mandato, dedicou-se principalmente a temas de política externa e defesa. Também foi um dos primeiros líderes ocidentais a alertar para o avanço soviético na Europa, usando a expressão “Cortina de Ferro” para descrever a divisão do continente. O discurso ajudou a marcar o início da Guerra Fria. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Além da política, Churchill teve destacada carreira como escritor e historiador. Publicou livros sobre guerras, biografias e análises históricas ao longo da vida. Em 1953, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra literária e pela habilidade em narrar acontecimentos históricos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Churchill também era conhecido por seu estilo marcante, pelos discursos eloquentes e pelo hábito de fumar charutos. Sua imagem se tornou um dos símbolos políticos do século 20. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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O ex-primeiro-ministro sofreu problemas de saúde nos últimos anos de vida, incluindo acidentes vasculares cerebrais. Mesmo afastado da política, continuou sendo figura respeitada no Reino Unido. Winston Churchill morreu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos, em Londres. Seu funeral teve honras de Estado e reuniu líderes de vários países. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons