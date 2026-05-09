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Nelson Mandela: da prisão à presidência, a trajetória do líder que transformou a África do Sul

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Redação Flipar
  • Nascido em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Mvezo, no interior da África do Sul, Mandela pertencia ao povo xhosa e recebeu na infância o nome Rolihlahla. Mais tarde, durante os estudos em uma escola metodista, ganhou o nome inglês “Nelson”, prática comum imposta pelo sistema colonial britânico. Formado em Direito, ele se envolveu ainda jovem em movimentos políticos contra a discriminação racial institucionalizada no país. Na década de 1940, ingressou no Congresso Nacional Africano (ANC),
    Nascido em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Mvezo, no interior da África do Sul, Mandela pertencia ao povo xhosa e recebeu na infância o nome Rolihlahla. Mais tarde, durante os estudos em uma escola metodista, ganhou o nome inglês “Nelson”, prática comum imposta pelo sistema colonial britânico. Formado em Direito, ele se envolveu ainda jovem em movimentos políticos contra a discriminação racial institucionalizada no país. Na década de 1940, ingressou no Congresso Nacional Africano (ANC), Foto: Reprodução de vídeo DW
  • O apartheid foi oficializado em 1948 pelo governo sul-africano e criou leis rígidas de separação racial. Negros eram impedidos de votar, frequentar determinados locais e ocupar áreas reservadas à população branca. Mandela participou de campanhas de desobediência civil e protestos pacíficos, defendendo inicialmente estratégias não violentas. Porém, diante da repressão crescente do governo, ele passou a apoiar ações de sabotagem contra estruturas do regime. Em 1961, ajudou a fundar o braço armado
    O apartheid foi oficializado em 1948 pelo governo sul-africano e criou leis rígidas de separação racial. Negros eram impedidos de votar, frequentar determinados locais e ocupar áreas reservadas à população branca. Mandela participou de campanhas de desobediência civil e protestos pacíficos, defendendo inicialmente estratégias não violentas. Porém, diante da repressão crescente do governo, ele passou a apoiar ações de sabotagem contra estruturas do regime. Em 1961, ajudou a fundar o braço armado Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Em 1962, Mandela foi preso pelas autoridades sul-africanas e, dois anos depois, condenado à prisão perpétua durante o chamado Julgamento de Rivonia. Acusado de sabotagem e conspiração contra o governo, passou a maior parte de seus 27 anos de prisão na Ilha de Robben, onde enfrentou condições severas de encarceramento.
    Em 1962, Mandela foi preso pelas autoridades sul-africanas e, dois anos depois, condenado à prisão perpétua durante o chamado Julgamento de Rivonia. Acusado de sabotagem e conspiração contra o governo, passou a maior parte de seus 27 anos de prisão na Ilha de Robben, onde enfrentou condições severas de encarceramento. Foto: Reprodução de vídeo DW
  • Mesmo isolado, tornou-se um símbolo internacional da luta contra o apartheid. Diversos países, organizações e artistas passaram a exigir sua libertação, transformando seu nome em referência mundial de resistência política. Sua imagem ultrapassou fronteiras e ajudou a pressionar o regime sul-africano.
    Mesmo isolado, tornou-se um símbolo internacional da luta contra o apartheid. Diversos países, organizações e artistas passaram a exigir sua libertação, transformando seu nome em referência mundial de resistência política. Sua imagem ultrapassou fronteiras e ajudou a pressionar o regime sul-africano. Foto: Reprodução de vídeo DW
  • Durante os anos 1980, o apartheid começou a sofrer desgaste crescente diante da pressão internacional e de conflitos internos. Sanções econômicas, protestos populares e campanhas globais enfraqueceram o governo sul-africano. Em 1990, Mandela foi libertado pelo então presidente Frederik de Klerk, iniciando um processo de negociações que levaria ao fim oficial da segregação racial.
    Durante os anos 1980, o apartheid começou a sofrer desgaste crescente diante da pressão internacional e de conflitos internos. Sanções econômicas, protestos populares e campanhas globais enfraqueceram o governo sul-africano. Em 1990, Mandela foi libertado pelo então presidente Frederik de Klerk, iniciando um processo de negociações que levaria ao fim oficial da segregação racial. Foto: Reprodução do Youtube Canal Natalia Upale
  • A libertação do líder foi transmitida ao vivo para vários países e celebrada como um marco histórico. Mandela deixou a prisão defendendo a reconciliação nacional e evitando discursos de vingança. Sua postura ajudou a reduzir tensões em um país profundamente dividido.
    A libertação do líder foi transmitida ao vivo para vários países e celebrada como um marco histórico. Mandela deixou a prisão defendendo a reconciliação nacional e evitando discursos de vingança. Sua postura ajudou a reduzir tensões em um país profundamente dividido. Foto: Reprodução do Youtube Canal Natalia Upale
  • Quatro anos depois, em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições multirraciais. O ANC venceu o pleito, e Mandela foi eleito presidente com ampla maioria dos votos. Durante o mandato, ele priorizou políticas de reconciliação e buscou unir negros e brancos após décadas de violência e segregação. Mandela permaneceu apenas um mandato no poder e deixou a presidência em 1999.
    Quatro anos depois, em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições multirraciais. O ANC venceu o pleito, e Mandela foi eleito presidente com ampla maioria dos votos. Durante o mandato, ele priorizou políticas de reconciliação e buscou unir negros e brancos após décadas de violência e segregação. Mandela permaneceu apenas um mandato no poder e deixou a presidência em 1999. Foto: Paul Weinberg /Wikimédia Commons
  • Após deixar o governo, Mandela continuou atuando em causas humanitárias e campanhas sociais. Ele se dedicou especialmente ao combate à pobreza e à epidemia de HIV na África. O ex-presidente também participou de iniciativas internacionais de defesa da paz e dos direitos humanos. Sua imagem permaneceu associada à tolerância e à reconciliação política.
    Após deixar o governo, Mandela continuou atuando em causas humanitárias e campanhas sociais. Ele se dedicou especialmente ao combate à pobreza e à epidemia de HIV na África. O ex-presidente também participou de iniciativas internacionais de defesa da paz e dos direitos humanos. Sua imagem permaneceu associada à tolerância e à reconciliação política. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Em 1993, Mandela e Frederik de Klerk receberam conjuntamente o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para encerrar o apartheid de forma negociada. Ao longo da vida, o líder sul-africano recebeu homenagens em diferentes países e se tornou referência mundial de liderança ética. Sua trajetória passou a ser estudada em escolas, universidades e instituições políticas.
    Em 1993, Mandela e Frederik de Klerk receberam conjuntamente o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços para encerrar o apartheid de forma negociada. Ao longo da vida, o líder sul-africano recebeu homenagens em diferentes países e se tornou referência mundial de liderança ética. Sua trajetória passou a ser estudada em escolas, universidades e instituições políticas. Foto: World Economic Forum/Wikimédia Commons
  • Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em Johannesburgo. Sua morte foi seguida por homenagens globais e reuniu chefes de Estado em cerimônias realizadas na África do Sul. Até hoje, Mandela é lembrado como um dos personagens mais importantes da história contemporânea. Sua luta contra o racismo e pela democracia continua inspirando movimentos sociais em várias partes do mundo.
    Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em Johannesburgo. Sua morte foi seguida por homenagens globais e reuniu chefes de Estado em cerimônias realizadas na África do Sul. Até hoje, Mandela é lembrado como um dos personagens mais importantes da história contemporânea. Sua luta contra o racismo e pela democracia continua inspirando movimentos sociais em várias partes do mundo. Foto: LSE Library /Wikimédia Commons
  • Nelson Mandela foi casado três vezes ao longo da vida, incluindo o relacionamento mais conhecido com Winnie Mandela, importante figura da luta contra o apartheid, com quem esteve unido durante todo o seu período na prisão.
    Nelson Mandela foi casado três vezes ao longo da vida, incluindo o relacionamento mais conhecido com Winnie Mandela, importante figura da luta contra o apartheid, com quem esteve unido durante todo o seu período na prisão. Foto: Reprodução do Youtube Canal DAILY NEWS OFFICIAL
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