Nelson Mandela: da prisão à presidência, a trajetória do líder que transformou a África do Sul

Nascido em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Mvezo, no interior da África do Sul, Mandela pertencia ao povo xhosa e recebeu na infância o nome Rolihlahla. Mais tarde, durante os estudos em uma escola metodista, ganhou o nome inglês “Nelson”, prática comum imposta pelo sistema colonial britânico. Formado em Direito, ele se envolveu ainda jovem em movimentos políticos contra a discriminação racial institucionalizada no país. Na década de 1940, ingressou no Congresso Nacional Africano (ANC), Foto: Reprodução de vídeo DW