Walcyr Carrasco revela inspiração pessoal para criar “Quem Ama Cuida”

Nessa última, escreveu sob o pseudônimo de Adamo Angel para não ser demitido, pois, na época, era diretor de teledramaturgia do SBT. A farsa foi descoberta em abril de 1997, na metade da novela. Mesmo assim, a novela continuou no ar até agosto do mesmo ano, e Walcyr manteve o pseudônimo de Adamo Angel até o final. Apesar disso, não foi demitido do SBT, sob a condição, segundo Silvio Santos, de escrever outra novela para a emissora. Assim, em 1998, Walcyr Carrasco fez outro sucesso, a novela "Fas Foto: reprodução/tv manchete