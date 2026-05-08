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‘Extremamente raro’: rubi de mais de 11 mil quilates é encontrado em tradicional região mineradora de Myanmar

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Redação Flipar
  • O tamanho da gema também impressionou especialistas e autoridades locais, que classificaram a descoberta como rara e excepcional. Embora o governo não tenha divulgado uma avaliação oficial, há expectativa de que o rubi possa alcançar valor superior ao de outras pedras históricas encontradas na mesma região. Um dos exemplos mais conhecidos é um rubi de 21.450 quilates localizado em Mogok em 1996.
    O tamanho da gema também impressionou especialistas e autoridades locais, que classificaram a descoberta como rara e excepcional. Embora o governo não tenha divulgado uma avaliação oficial, há expectativa de que o rubi possa alcançar valor superior ao de outras pedras históricas encontradas na mesma região. Um dos exemplos mais conhecidos é um rubi de 21.450 quilates localizado em Mogok em 1996. Foto: Wikimedia Commons/Robert M. Lavinsky
  • A região de Mogok, situada no centro do país, tem uma longa tradição na extração de pedras preciosas e concentra algumas das minas mais famosas do mundo. Ao longo das últimas décadas, o local registrou diversas descobertas importantes, incluindo um rubi de 496 quilates encontrado em 1990 e outra gema de 2.789 quilates localizada em 2022. Em 2015, um rubi birmanês de 25,59 quilates foi arrematado por mais de US$ 30 milhões em um leilão da Sotheby’s, em Genebra, um dos maiores valores já pagos por
    A região de Mogok, situada no centro do país, tem uma longa tradição na extração de pedras preciosas e concentra algumas das minas mais famosas do mundo. Ao longo das últimas décadas, o local registrou diversas descobertas importantes, incluindo um rubi de 496 quilates encontrado em 1990 e outra gema de 2.789 quilates localizada em 2022. Em 2015, um rubi birmanês de 25,59 quilates foi arrematado por mais de US$ 30 milhões em um leilão da Sotheby’s, em Genebra, um dos maiores valores já pagos por Foto: Reproduc?a?o
  • A história da mineração em Mogok atravessa séculos e envolve antigos reinos birmaneses, comerciantes asiáticos e exploradores europeus que ficavam fascinados pela intensidade das gemas encontradas ali. O solo rico em minerais favoreceu a formação dos rubis com coloração vermelha intensa, tonalidade que elevou a reputação do local ao mais alto nível entre colecionadores e joalheiros.
    A história da mineração em Mogok atravessa séculos e envolve antigos reinos birmaneses, comerciantes asiáticos e exploradores europeus que ficavam fascinados pela intensidade das gemas encontradas ali. O solo rico em minerais favoreceu a formação dos rubis com coloração vermelha intensa, tonalidade que elevou a reputação do local ao mais alto nível entre colecionadores e joalheiros. Foto: Wikimedia Commons/UThetOo
  • As minas da região se espalham por vales, encostas e cavernas escavadas manualmente ao longo das décadas. Muitos trabalhadores locais dependem diretamente da extração de pedras preciosas para sobreviver. Além dos rubis, Mogok também abriga jazidas de safiras, espinélios e outras gemas valiosas, mas nenhuma delas alcançou a fama internacional dos rubis birmaneses.
    As minas da região se espalham por vales, encostas e cavernas escavadas manualmente ao longo das décadas. Muitos trabalhadores locais dependem diretamente da extração de pedras preciosas para sobreviver. Além dos rubis, Mogok também abriga jazidas de safiras, espinélios e outras gemas valiosas, mas nenhuma delas alcançou a fama internacional dos rubis birmaneses. Foto: Reproduc?a?o
  • Durante o período colonial britânico, empresas estrangeiras passaram a explorar parte das minas de forma mais industrializada, o que ampliou a exportação das pedras para mercados da Europa e da Ásia. Desde então, o nome de Mogok passou a aparecer em leilões de joias históricas e em coleções de famílias reais.
    Durante o período colonial britânico, empresas estrangeiras passaram a explorar parte das minas de forma mais industrializada, o que ampliou a exportação das pedras para mercados da Europa e da Ásia. Desde então, o nome de Mogok passou a aparecer em leilões de joias históricas e em coleções de famílias reais. Foto: Reproduc?a?o
  • O acesso ao local foi difícil durante muito tempo, o que ajudou a manter um ar de mistério sobre suas minas e tradições. Nas ruas de Mogok, é comum encontrar feiras onde negociantes avaliam cristais brutos e lapidários mostram seu talento artesanal.
    O acesso ao local foi difícil durante muito tempo, o que ajudou a manter um ar de mistério sobre suas minas e tradições. Nas ruas de Mogok, é comum encontrar feiras onde negociantes avaliam cristais brutos e lapidários mostram seu talento artesanal. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Os rubis encontrados na região se destacam não apenas pela cor, mas também pela pureza e pela capacidade de refletir luz com intensidade impressionante. Especialistas afirmam que a composição geológica local oferece condições raras para a formação dessas características.
    Os rubis encontrados na região se destacam não apenas pela cor, mas também pela pureza e pela capacidade de refletir luz com intensidade impressionante. Especialistas afirmam que a composição geológica local oferece condições raras para a formação dessas características. Foto: Reproduc?a?o
  • Em muitos casos, pequenas imperfeições internas servem como assinatura natural das gemas, elemento importante para confirmar autenticidade e origem. Apesar da fama e da riqueza mineral, a região enfrenta desafios econômicos e sociais. A mineração informal continua presente em várias áreas, muitas vezes em condições difíceis de trabalho.
    Em muitos casos, pequenas imperfeições internas servem como assinatura natural das gemas, elemento importante para confirmar autenticidade e origem. Apesar da fama e da riqueza mineral, a região enfrenta desafios econômicos e sociais. A mineração informal continua presente em várias áreas, muitas vezes em condições difíceis de trabalho. Foto: Reproduc?a?o
  • Questões políticas e conflitos internos em Myanmar também afetaram o comércio de pedras preciosas ao longo dos anos, incluindo restrições internacionais impostas ao setor mineral do país. Ainda assim, para muitos especialistas em gemologia, nenhuma outra localidade conseguiu igualar completamente a combinação de cor, brilho e prestígio associada aos rubis birmaneses.
    Questões políticas e conflitos internos em Myanmar também afetaram o comércio de pedras preciosas ao longo dos anos, incluindo restrições internacionais impostas ao setor mineral do país. Ainda assim, para muitos especialistas em gemologia, nenhuma outra localidade conseguiu igualar completamente a combinação de cor, brilho e prestígio associada aos rubis birmaneses. Foto: Reproduc?a?o
  • Para além do brilho das pedras preciosas, Mogok é um mosaico cultural e geográfico. A cidade fica localizada em uma área elevada, o que garante temperaturas mais amenas em comparação com outras regiões de Myanmar. Além disso, a umidade constante favorece uma vegetação exuberante, com florestas densas que abrigam espécies raras de orquídeas e uma fauna diversificada.
    Para além do brilho das pedras preciosas, Mogok é um mosaico cultural e geográfico. A cidade fica localizada em uma área elevada, o que garante temperaturas mais amenas em comparação com outras regiões de Myanmar. Além disso, a umidade constante favorece uma vegetação exuberante, com florestas densas que abrigam espécies raras de orquídeas e uma fauna diversificada. Foto: Pexels/Tony Wu
  • As estradas sinuosas que levam até Mogok atravessam montanhas e vales isolados, fator que contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura bastante própria ao longo dos séculos. Outro aspecto marcante envolve a arquitetura simples das casas locais, muitas construídas em madeira e adaptadas ao relevo acidentado.
    As estradas sinuosas que levam até Mogok atravessam montanhas e vales isolados, fator que contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura bastante própria ao longo dos séculos. Outro aspecto marcante envolve a arquitetura simples das casas locais, muitas construídas em madeira e adaptadas ao relevo acidentado. Foto: Pexels/Linn Htut
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