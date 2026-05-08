‘Extremamente raro’: rubi de mais de 11 mil quilates é encontrado em tradicional região mineradora de Myanmar

A região de Mogok, situada no centro do país, tem uma longa tradição na extração de pedras preciosas e concentra algumas das minas mais famosas do mundo. Ao longo das últimas décadas, o local registrou diversas descobertas importantes, incluindo um rubi de 496 quilates encontrado em 1990 e outra gema de 2.789 quilates localizada em 2022. Em 2015, um rubi birmanês de 25,59 quilates foi arrematado por mais de US$ 30 milhões em um leilão da Sotheby’s, em Genebra, um dos maiores valores já pagos por Foto: Reproduc?a?o