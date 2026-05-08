Apolônio de Tiana: sábio grego que teve trajetória semelhante a de Jesus foi tachado de feiticeiro por cristãos

Apolônio teria nascido por volta do ano 15 na cidade de Tiana, na antiga Capadócia, região localizada na atual Turquia. De origem grega e ligado à tradição neopitagórica, ele defendia uma vida marcada pela disciplina moral, pela renúncia aos prazeres materiais e pela busca do conhecimento espiritual. Relatos antigos indicam que ele pertencia a uma família rica e recebeu educação filosófica desde cedo. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA