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Apolônio de Tiana: sábio grego que teve trajetória semelhante a de Jesus foi tachado de feiticeiro por cristãos
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Apolônio teria nascido por volta do ano 15 na cidade de Tiana, na antiga Capadócia, região localizada na atual Turquia. De origem grega e ligado à tradição neopitagórica, ele defendia uma vida marcada pela disciplina moral, pela renúncia aos prazeres materiais e pela busca do conhecimento espiritual. Relatos antigos indicam que ele pertencia a uma família rica e recebeu educação filosófica desde cedo. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
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Com o passar dos anos, passou a viajar pelo Mediterrâneo e Egito como um filósofo itinerante, algo relativamente comum naquele período do Império Romano. Embora existam poucas fontes contemporâneas sobre sua vida, historiadores consideram muito provável que Apolônio tenha realmente existido, afinal, seu nome aparece em diferentes textos antigos escritos por autores sem relação direta entre si. Foto: Wikimedia Commons
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Ainda assim, especialistas destacam que a imagem que chegou até o presente foi profundamente moldada pela tradição literária da época, especialmente pela obra "Vida de Apolônio de Tiana", escrita no século 3º por Flávio Filóstrato. O livro de Filóstrato transformou Apolônio em um personagem cercado de feitos sobrenaturais. Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
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A narrativa descreve curas milagrosas, previsões e exorcismos. Também relata viagens lendárias à Índia e à Etiópia, além de episódios em que o filósofo demonstrava poderes considerados extraordinários. "Ele seria o homem sagrado mais famoso da antiguidade, só perdendo para Jesus", comentou à BBC o filósofo Aldo Dinucci, professor na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Foto: Freepik/jcomp
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As semelhanças com a narrativa cristã chamam atenção. Assim como Jesus, Apolônio era visto como mestre espiritual e, além das supostas curas, atraía seguidores e teria ascendido aos céus após a morte. Algumas tradições afirmavam inclusive que ele reapareceu para discípulos depois de morto. Foto: Flickr/Alexander Baranov
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Para estudiosos, porém, essas coincidências refletem muito mais o ambiente cultural e religioso do Mediterrâneo antigo do que uma relação direta entre os dois personagens. De acordo com a historiadora Semíramis Corsi Silva, professora na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), naquele período, histórias sobre homens divinos, taumaturgos e sábios milagrosos circulavam amplamente entre gregos e romanos. Foto: Raffaele Giannetti - Wikimédia Commons
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Não existem evidências históricas de que Apolônio e Jesus tenham se conhecido ou sequer ouvido falar um do outro. Enquanto Jesus atuava principalmente na Galileia e na Judeia, Apolônio circulava sobretudo pela Ásia Menor, Grécia, Egito e Síria. Os textos cristãos não mencionam o filósofo grego, assim como as fontes ligadas a Apolônio ignoram o movimento cristão nascente. Foto: Autor Desonhecido/Dominio Publico
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As comparações entre ambos ganharam força apenas séculos depois, quando o cristianismo começou a se consolidar dentro do Império Romano. Alguns autores pagãos passaram a apresentar Apolônio como exemplo de sábio comparável ou até superior a Jesus. Isso provocou reações de líderes cristãos, que responderam tentando reforçar a singularidade de Cristo e desqualificar a figura do filósofo grego. Foto: Lisa Forkner/Unsplash
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Em certos textos religiosos, Apolônio passou a ser descrito não como homem santo, mas como feiticeiro ou manipulador de forças ocultas. Com a expansão do cristianismo e o enfraquecimento das tradições pagãs, a memória de Apolônio perdeu espaço. Diferentemente de Jesus, ele não originou uma religião organizada, nem deixou escrituras sagradas ou estrutura doutrinária permanente. Foto: Domínio Público
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Seu legado permaneceu mais ligado ao universo filosófico e intelectual da Antiguidade. Ainda assim, sua figura continuou fascinando estudiosos por representar um retrato do século 1º, período marcado pelo surgimento de líderes carismáticos, mestres espirituais e movimentos religiosos que buscavam transformar a vida moral e espiritual do mundo antigo. Foto: George E. Koronaios/Wikimedia Commons
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Hoje, Apolônio de Tiana permanece como um dos personagens mais intrigantes da Antiguidade clássica. Entre fatos históricos, exageros literários e elementos míticos, sua trajetória revela como filosofia, religião e imaginação caminharam juntas na construção das grandes figuras espirituais do passado. O filósofo morreu em 100 d.C., com cerca de 85 anos. Foto: Domínio Público