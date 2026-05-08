Senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, é alvo de investigação da Polícia Federal

Além de ser alvo da operação, o senador foi proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas do caso. O irmão de Ciro, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também passou a ser investigado e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Ciro Nogueira foi reeleito para o Senado em 2018 com 897.959 votos, o equivalente a cerca de 29,9% dos votos válidos no estado do Piauí. Foto: Domínio público