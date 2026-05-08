Galeria
Senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, é alvo de investigação da Polícia Federal
-
Segundo a PF, a operação busca aprofundar suspeitas envolvendo o antigo Banco Master e possíveis vantagens indevidas recebidas pelo parlamentar. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e incluiu mandados de busca e apreensão em diferentes estados do país. Foto: Divulgação
-
Os investigadores afirmam que Ciro Nogueira teria usado o mandato parlamentar em benefício do empresário Daniel Vorcaro (foto), dono do banco investigado. A PF também aponta suspeitas de pagamentos mensais, custeio de despesas pessoais e outras vantagens recebidas pelo senador. Foto: Márcio Gustavo Vasconcelos wikimedia commons
-
Além de ser alvo da operação, o senador foi proibido de manter contato com outros investigados e testemunhas do caso. O irmão de Ciro, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também passou a ser investigado e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação judicial. Ciro Nogueira foi reeleito para o Senado em 2018 com 897.959 votos, o equivalente a cerca de 29,9% dos votos válidos no estado do Piauí. Foto: Domínio público
-
Natural em Teresina, no Piauí, em 21 de novembro de 1968, Ciro Nogueira construiu longa trajetória política. Ele foi deputado federal antes de chegar ao Senado e se tornou uma das principais lideranças do Progressistas, partido do qual é presidente nacional. Entre 2021 e 2022, ocupou o cargo de ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. Foto: Alexandro Dias/Wikimedia Commons
-
-
Ao longo da carreira, Ciro Nogueira também apareceu em outras investigações e denúncias ligadas à política nacional, embora alguns casos tenham sido arquivados pela Justiça. Mesmo assim, segue como um dos nomes mais influentes do Centrão e da política brasileira, especialmente nas articulações do Congresso Nacional. Foto: Divulgação/Polícia Federal
-
Ciro Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro entre 2021 e 2022. No cargo, atuou como um dos principais articuladores políticos do governo junto ao Congresso Nacional. Em vídeo, Flávio Bolsonaro, filho de Jair e candidato à presidência da República pelo PL, defendeu que uma CPI do caso Master apure responsabilidades para que a população saiba quem são os verdasdeiros envolvidos. Foto: Agência Senado
-
Em comunicado, a defesa de Ciro Nogueira criticou a operação da Polícia Federal e declarou que o senador “não teve qualquer envolvimento em atividades ilegais nem nos fatos apurados”. Os advogados também informaram que o parlamentar permanece disponível para colaborar e prestar esclarecimentos às autoridades. Foto:
-