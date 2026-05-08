“Chip da beleza”: mercado milionário cresce no Brasil apesar de alertas médicos e falta de comprovação científica

A prescrição desses dispositivos é classificada por entidades médicas como uma forma de doping, trazendo riscos graves e potencialmente letais, como infarto e trombose. "Existem potenciais conflitos ao código de ética médica, uma vez que estamos vendo o médico induzindo o paciente a fazer o uso de uma prescrição da farmácia ao qual ele pertence", disse ao g1 Bruno Leandro de Souza, conselheiro do CFM. Foto: Parentingupstream/Pixabay