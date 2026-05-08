Economia
Desenrola Brasil dá até 90% de desconto em dívidas e bloqueia acesso às apostas esportivas dos beneficiados
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Na prática, o programa permite que consumidores regularizem dívidas atrasadas em condições consideradas mais acessíveis. Entre os débitos que podem ser renegociados estão contas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. Foto: Flyerwerk - pixabay
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O novo modelo prevê juros limitados a até 1,99% ao mês e prazo de até 48 meses para pagamento, o que amplia as chances de reorganização financeira para milhões de pessoas. Foto: Arquivo / EBC
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Podem participar brasileiros com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105 em 2026. Além disso, as dívidas precisam ter sido contratadas até 31 de janeiro de 2026 e estar atrasadas entre 90 dias e dois anos Foto: reprodução tv globo
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O programa é voltado especialmente para famílias de baixa renda, trabalhadores informais e pessoas que enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. Foto: Joel Santana - pixabay
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Outra novidade do Desenrola 2.0 é a possibilidade de usar parte do saldo do FGTS para quitar débitos. O trabalhador poderá utilizar até 20% do valor disponível no fundo, ou até R$ 1 mil, para ajudar na renegociação. Foto: Divulgação
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O governo acredita que a medida pode acelerar acordos e permitir que consumidores deixem listas de inadimplência com mais rapidez. Foto: Joel Santana - pixabay
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A adesão ao programa deve ser feita diretamente nos canais dos bancos participantes, como aplicativos, sites, centrais de atendimento e agências. No caso da Caixa Econômica Federal, o cliente pode consultar condições específicas de renegociação pela plataforma oficial do banco. Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal
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Diferentemente da primeira edição do Desenrola, a nova fase não funciona por um único portal do governo, mas sim por meio das instituições financeiras credenciadas. Foto: freepik shayne_ch13
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O governo federal afirma que o programa também pretende estimular a educação financeira e evitar novos ciclos de endividamento. Uma das regras mais comentadas prevê restrição temporária ao acesso a plataformas de apostas online para quem aderir ao Desenrola 2.0. Foto:
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Quem renegociar dívidas pelo novo programa terá o CPF incluído em um cadastro de impedidos, ficando proibido de fazer apostas online (bets) por 12 meses. Foto:
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A expectativa oficial é beneficiar milhões de brasileiros e movimentar bilhões de reais em renegociações nos próximos meses. Foto: Daniel Dan/Unsplash