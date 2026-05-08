Economia
A borracha tem história milenar de riqueza e segue importante até os dias atuais
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Quando os exploradores espanhóis chegaram à América no século XVI, observaram os nativos usando o látex. A palavra "borracha" vem do espanhol "caucho", derivada da palavra quechua para o material. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commonsl
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Essas civilizações usavam o látex misturado com suco de plantas para produzir bolas elásticas para jogos cerimoniais e sandálias resistentes. O material já era amplamente integrado à cultura mesoamericana. Foto: - Reprodução National Geographic
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No século XVII, a borracha foi levada para a Europa, onde inicialmente teve pouco uso prático. Sua principal aplicação era apagar marcas de lápis, dando origem ao nome "borracha" em português. Foto: Domínio Público/Wikimédia Coommons e Reprodução de Facebook
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Durante os séculos XVII e XVIII, europeus experimentaram o látex para fabricar impermeáveis e garrafas. Entretanto, o material se degradava rapidamente, tornando-se pegajoso ou quebradiço. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial através do Aplicativo Microsoft Designer
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Em 1839, Charles Goodyear descobriu a vulcanização, processo que transforma o látex em borracha mais resistente. Essa descoberta revolucionou o uso e ampliou sua aplicação industrial. Foto: Domínio Público/Wikimédia commons
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No final do século XIX, a borracha tornou-se essencial para indústrias como a automobilística, na fabricação de pneus, e a elétrica, em fios e isolamentos. Isso aumentou a demanda pelo produto. Foto: Reprodução do X @Kars4kids
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Entre 1879 e 1912, a Amazônia viveu o Ciclo da Borracha, um período de grande riqueza gerado pela exploração do látex. Cidades como Manaus e Belém prosperaram como centros econômicos. Foto: Reprodução de Facebook
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No início do século XX, mudas de seringueira foram levadas para o Sudeste Asiático. Regiões como Malásia e Indonésia dominaram a produção mundial, competindo diretamente com a Amazônia. Foto: Divulgação
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Com a queda da produção brasileira, o monopólio da borracha foi transferido para a Ásia. Isso marcou um declínio econômico na região amazônica, especialmente após a década de 1910. Foto: Reprodução do X @LogTech1999
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Durante o conflito, a borracha tornou-se crucial para veículos, aviões e equipamentos médicos. A demanda global consolidou o material como um recurso estratégico. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial através do Aplicativo Microsoft Designer
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Derivada de petróleo, a borracha sintética é usada em pneus, calçados, e selos industriais. Ela complementou e, em alguns casos, substituiu a borracha natural por ser mais barata e personalizável. Foto: - Divulgação
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A borracha é amplamente utilizada na produção de luvas cirúrgicas, seringas e outros equipamentos médicos, devido à sua resistência e flexibilidade. Isso a torna indispensável no setor de saúde Foto: Imagem Freepik
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Jogos de tênis, bolas e equipamentos esportivos utilizam borracha natural ou sintética. Sua elasticidade a torna ideal para criar produtos que requerem resistência e amortecimento. Foto: Imagem Freepik
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Nos últimos anos, o uso responsável da borracha natural cresceu, com foco na preservação ambiental e melhores condições de trabalho para seringueiros. Métodos alternativos de produção buscam reduzir impactos ambientais. Foto: Reprodução de Youtube e Divulgação
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Pneus e outros produtos de borracha são reciclados para fabricar pisos, tapetes e objetos moldados. Essa abordagem diminui o impacto ambiental e promove a economia circular. Foto: Divulgação
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A borracha é usada como isolante em construções, absorvendo vibrações e vedando estruturas. Isso melhora a eficiência energética e a durabilidade dos edifícios. Foto: Reprodução do X @DSBrownCompany
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Atualmente, países como Tailândia e Indonésia lideram a produção global de borracha natural. O setor continua a gerar empregos e atender demandas da indústria automobilística e tecnológica. Foto: Gráfico feito com informções do site Geek for geek
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A borracha segue essencial na vida moderna, com usos que vão de componentes industriais a objetos cotidianos. Pesquisas sobre alternativas sustentáveis e novas aplicações continuam a expandir seu impacto global. Foto: - Reprodução do X