Musgo, o guardião silencioso dos ecossistemas

O musgo atua como regulador natural da umidade, absorvendo água em excesso e liberando lentamente quando o ambiente seca. Isso ajuda a manter o equilíbrio hídrico em florestas e solos, prevenindo erosão e garantindo condições para outras plantas. Sua capacidade de retenção transforma o musgo em aliado da conservação ambiental e da estabilidade dos ecossistemas, reforçando seu valor ecológico. Foto: Pixabay