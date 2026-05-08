Maior iate do mundo: conheça o REV Ocean, megaprojeto bilionário criado para explorar os oceanos

O navio pertence ao bilionário norueguês Kjell Inge Røkke, que construiu fortuna no setor pesqueiro e de energia offshore antes de direcionar parte de seus recursos para iniciativas ambientais. Filho de uma contadora e de um marceneiro, ele começou a trabalhar ainda jovem em barcos de pesca no Alasca e transformou-se, décadas depois, em um dos empresários mais ricos da Noruega. Em 2017, ele aderiu à iniciativa Giving Pledge, criada por Bill Gates, comprometendo metade de sua fortuna para projeto Foto: Reproduc?a?o/YouTube SuperYacht Times