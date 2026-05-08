Entretenimento
Globo de Ouro muda regras e libera produções com inteligência artificial entre indicados
-
Segundo as novas diretrizes, o uso de inteligência artificial não elimina automaticamente uma obra da disputa. No caso das categorias de atuação, porém, a organização afirma que o desempenho precisa ser “principalmente derivado” do trabalho humano do artista creditado. Foto: Estacaonerd.com
-
As regras também determinam que os estúdios deverão informar quando houver uso de IA generativa em qualquer etapa da produção. A ideia é aumentar a transparência sobre os recursos tecnológicos empregados nos filmes e programas inscritos na premiação. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
-
A mudança acontece em meio ao crescimento do debate sobre o uso da IA em Cinema e televisão. Nos últimos anos, atores, roteiristas e diretores passaram a demonstrar preocupação com a substituição do trabalho humano por ferramentas automatizadas Foto: Divulgac?a?o/Globo
-
Enquanto algumas premiações adotaram regras mais rígidas, o Globo de Ouro escolheu um caminho mais flexível. A organização entende que a inteligência artificial pode ser usada como apoio criativo, desde que a contribuição humana continue sendo o elemento central das obras indicadas. Foto: Divulgação
-