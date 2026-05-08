Betty Faria faz 85 anos! Relembre a carreira da atriz

Betty Faria também é avó de João Paulo, irmão gêmeo de Valentina Daniel, e de Alexandre, ambos filhos de João de Faria Daniel, além de Giulia, filha da atriz Alexandra Marzo com o ator Cláudio Marzo. Recentemente, uma polêmica envolvendo Betty, Alexandra e Giulia ganhou repercussão após Alexandra usar as redes sociais para criticar a mãe, chamando-a de “sociopata” e “tóxica”. O estopim foi em outubro de 2024, quando Betty levou a neta para a abertura do Festival do Rio, e Alexandra não teria gos Foto: Reprodução Instagram-Caras