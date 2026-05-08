Celebridades e TV
Betty Faria faz 85 anos! Relembre a carreira da atriz
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Recentemente, foi confirmado pelo ator Paulo Mendes, o Raul de Três Graças, em entrevista ao jornal O Globo o namoro dele com Valentina Daniel, neta da atriz. As duas, inclusive, fizeram um ensaio juntas. Valentina é filha do empresário João de Faria Daniel, filho caçula de Betty Faria com Daniel Filho, com quem foi casada de 1973 a 1977. Valentina, que também é atriz, já atuou em um filme dirigido pelo avô, Daniel Filho. Foto: Reprodução/@bettyfariaoficial
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Betty Faria também é avó de João Paulo, irmão gêmeo de Valentina Daniel, e de Alexandre, ambos filhos de João de Faria Daniel, além de Giulia, filha da atriz Alexandra Marzo com o ator Cláudio Marzo. Recentemente, uma polêmica envolvendo Betty, Alexandra e Giulia ganhou repercussão após Alexandra usar as redes sociais para criticar a mãe, chamando-a de “sociopata” e “tóxica”. O estopim foi em outubro de 2024, quando Betty levou a neta para a abertura do Festival do Rio, e Alexandra não teria gos Foto: Reprodução Instagram-Caras
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Saiba mais, a seguir, sobre Betty Faria, nome artístico de Elisabeth Maria Silva de Faria, uma das atrizes mais consagradas da história das telenovelas brasileiras. Nascida no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1941, ela ficou conhecida, principalmente, por atuar em diversas novelas da TV Globo. Foto: reprodução/instagram @bettyfariaoficial
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Filha de militar, Betty viveu em várias cidades durante a infância, mas isso nunca a impediu de estudar balé, mesmo com a resistência do pai, que só autorizou as aulas sob a condição de que ela também estudasse piano. Quando voltou definitivamente para o Rio de Janeiro, aos 12 anos, estudou jazz, balé clássico e moderno com professores renomados. Foto: Reprodução Instagram
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Determinada a seguir carreira artística, enfrentou a desaprovação do pai e conquistou independência financeira ainda adolescente, dando aulas de balé. Em 1960, foi escolhida entre dezenas de candidatas para o musical "Skindô", produzido por Sonia Shaw e Bill Hitchcock. Assim, Betty iniciou a carreira no teatro. No cinema, estreou em 1964 com uma participação no filme "O Beijo". Já na televisão, debutou em 1965, na série "TNT", exibida pela TV Globo. Foto: reprodução/instagram @bettyfariaoficial
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A primeira novela, por sua vez, foi "Acorrentados", exibida em 1969 pela Record. Depois, foi contratada pela TV Globo para atuar em "A Última Valsa". A partir daí, apareceu em diversas produções da emissora, mas também passou por canais como Band e SBT durante parte da carreira. Foto: reprodução/instagram @bettyfariaoficial
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Uma das novelas mais memoráveis e icônicas de sua trajetória é "Tieta", adaptação do romance de Jorge Amado exibida em 1989 pela TV Globo. Na trama escrita por Aguinaldo Silva, Betty Faria deu vida à protagonista Tieta, mulher que retorna rica à cidade que a expulsou anos antes, personagem que entrou para a história e a consagrou como uma das grandes estrelas da TV. Foto: divulgação/tv globo
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Ela também esteve em novelas como "Pecado Capital", "Água Viva", "Baila Comigo", "Duas Vidas", "Partido Alto", "O Salvador da Pátria", "De Corpo e Alma", "A Indomada", "América", "Pé na Jaca", "Duas Caras", "Avenida Brasil", "Boogie Oogie", "A Força do Querer", "A Dona do Pedaço" e "Volta por Cima", entre outras. Foto: Reprodução Instagram
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No cinema, Betty Faria também construiu uma filmografia sólida e com o reconhecimento de várias premiações. Ela recebeu, por exemplo, o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado por seu papel em "Anjos do Arrabalde". Também foi reconhecida internacionalmente por estrelar "Romance da Empregada". Foto: flickr/Sérgio (Savaman) Savarese
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Outras atuações notáveis de Betty Faria no cinema aconteceram em filmes como "A Estrela Sobe", "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "Chega de Saudade", "Bens Confiscados", "For All - O Trampolim da Vitória", "Bye Bye Brasil", "Perfume de Gardênia", "Justa" e "Enterre Seus Mortos", entre outros. Foto: reprodução/instagram @bettyfariaoficial
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No teatro, Betty Faria atuou em peças aclamadas pela crítica, como "Calabar", "Camaleoa" e "Shirley Valentine", apresentadas entre 2009 e 2011. Também esteve em montagens como "Betty na Estrada", "Um Caso de Vida ou Morte", "BettyFaria.doc", "A Falsa Criada", "As Inocentes do Leblon" e "Pequenos Burgueses". Foto: Reprodução Instagram