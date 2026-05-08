Rebeca Andrade faz 27 anos e confirma volta às competições

“Já conversei com o Chico direitinho, e ele já decidiu as competições que eu vou participar, mas todo mundo vai saber também. Estou bem animada. 2025 foi um ano muito importante para mim cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo e ter mais esse momento com a minha família e com meus amigos para aproveitar também”, revelou Rebeca Andrade. “Fazer viagens que um atleta de alto rendimento não consegue fazer. A gente tem que sempre se doar 100% para as competições, para a equipe e para todo mundo. T Foto: Reprodução Sportv