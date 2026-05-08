Conheça a moussaka, prato tradicional das culinárias grega e turca

A versão mais conhecida internacionalmente é a grega, consolidada no início do século 20 pelo chef Nikolaos Tselementes, considerado um dos nomes mais influentes da gastronomia helênica moderna. Foi ele quem popularizou a estrutura em camadas que tornou a moussaka famosa no mundo: fatias de berinjela frita ou assada, carne moída, geralmente cordeiro ou boi, cozida com tomate e especiarias, além de uma espessa cobertura de molho béchamel gratinado no forno. O resultado é um prato robusto, cremoso Foto: Reprodução do Flickr Robert Wallace