Vladimir Putin completa 26 anos no poder; relembre a trajetória do presidente da Rússia

Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, na então cidade soviética de Leningrado, hoje São Petersburgo. Ele cresceu na União Soviética marcada pela reconstrução do pós-guerra e por rígido controle estatal. Filho de uma operária e de um veterano da Segunda Guerra Mundial, teve uma infância modesta. Desde cedo demonstrou interesse por esportes de combate, especialmente judô, prática que ele próprio costuma citar como decisiva para moldar sua disciplina e visão estratégica. Foto: Kremlin.ru/Wikimédia Commons