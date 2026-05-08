Eva Perón: 107 anos de nascimento da primeira-dama popular que virou lenda na Argentina

Ainda adolescente, Eva decidiu tentar a sorte em Buenos Aires e deixou o interior praticamente sem recursos para buscar espaço no meio artístico. Na capital argentina, iniciou uma trajetória no rádio, no teatro e no cinema. Durante anos, trabalhou em pequenos papéis até conseguir reconhecimento como atriz de radionovelas, um dos meios de comunicação mais populares da época. Sua voz tornou-se conhecida em todo o país, e ela passou a integrar o ambiente artístico e político da cidade. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons