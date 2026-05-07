Bem antes da Disney: como era a versão original mais ‘sombria’ de ‘A Bela e a Fera’

Na obra original, Bela era filha de um comerciante arruinado que se via obrigado a viver longe do luxo. Durante uma viagem, o pai colhia uma rosa em um jardim misterioso e acabava despertando a fúria de uma criatura monstruosa. Como punição, a Fera exigia que uma de suas filhas fosse viver no castelo. Bela se oferecia para salvar o pai e passava a conviver com a criatura, que aos poucos revelava sensibilidade, inteligência e gentileza. Foto: Walter Crane/Divulgac?a?o