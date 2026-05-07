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Cafeteira, air fryer e micro-ondas: veja o que realmente vale a pena desligar da tomada dentro de casa

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Redação Flipar
  • Os aparelhos que mais exigem atenção são aqueles que funcionam por resistência elétrica e alcançam temperaturas elevadas sem possuir desligamento automático eficiente. Entram nessa lista itens como ferro de passar roupa, sanduicheiras, grills elétricos, cafeteiras simples, chapinhas, secadores de cabelo e aquecedores portáteis. Como operam com calor intenso, qualquer falha elétrica ou esquecimento pode provocar superaquecimento e aumentar os riscos dentro de casa.
    Os aparelhos que mais exigem atenção são aqueles que funcionam por resistência elétrica e alcançam temperaturas elevadas sem possuir desligamento automático eficiente. Entram nessa lista itens como ferro de passar roupa, sanduicheiras, grills elétricos, cafeteiras simples, chapinhas, secadores de cabelo e aquecedores portáteis. Como operam com calor intenso, qualquer falha elétrica ou esquecimento pode provocar superaquecimento e aumentar os riscos dentro de casa. Foto: Pexels/Jonathan Borba
  • Por isso, a recomendação é retirar esses aparelhos da tomada imediatamente após o uso. Já equipamentos mais modernos costumam oferecer mecanismos adicionais de segurança. Air fryers e micro-ondas, por exemplo, permanecem conectados sem apresentar grandes riscos quando estão desligados e fora de operação. Ainda assim, o ideal é continuar evitando conexões desnecessárias por longos períodos, principalmente em regiões sujeitas a oscilações elétricas e descargas atmosféricas.
    Por isso, a recomendação é retirar esses aparelhos da tomada imediatamente após o uso. Já equipamentos mais modernos costumam oferecer mecanismos adicionais de segurança. Air fryers e micro-ondas, por exemplo, permanecem conectados sem apresentar grandes riscos quando estão desligados e fora de operação. Ainda assim, o ideal é continuar evitando conexões desnecessárias por longos períodos, principalmente em regiões sujeitas a oscilações elétricas e descargas atmosféricas. Foto: Pexels/Kenny Ginapp
  • Outro ponto que causa discussão é o consumo em modo standby, estado em que o aparelho parece desligado, mas continua com relógios, luzes ou sensores ativos. Individualmente, televisores, videogames, aparelhos de som, monitores e carregadores de celular consomem pouca energia nessa condição.
    Outro ponto que causa discussão é o consumo em modo standby, estado em que o aparelho parece desligado, mas continua com relógios, luzes ou sensores ativos. Individualmente, televisores, videogames, aparelhos de som, monitores e carregadores de celular consomem pouca energia nessa condição. Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
  • O problema aparece na soma de vários equipamentos ligados ao mesmo tempo durante todo o mês. Em uma residência com muitos dispositivos em espera, o impacto pode se refletir na conta de luz de forma mais perceptível do que muitos imaginam — dez ou mais dispositivos ligados simultaneamente pode elevar a fatura mensal em até 40 KWh.
    O problema aparece na soma de vários equipamentos ligados ao mesmo tempo durante todo o mês. Em uma residência com muitos dispositivos em espera, o impacto pode se refletir na conta de luz de forma mais perceptível do que muitos imaginam — dez ou mais dispositivos ligados simultaneamente pode elevar a fatura mensal em até 40 KWh. Foto: Bruno/Pixabay
  • “Em uma casa com dez aparelhos nessa condição, o consumo pode chegar a algo entre 15 e 40 KWh por mês”, disse à CNN Clever Approbato, engenheiro e professor no Centro Universitário das Faculdades Unidas (FMU). Além da economia, a segurança costuma ser o principal motivo para retirar aparelhos da tomada.
    “Em uma casa com dez aparelhos nessa condição, o consumo pode chegar a algo entre 15 e 40 KWh por mês”, disse à CNN Clever Approbato, engenheiro e professor no Centro Universitário das Faculdades Unidas (FMU). Além da economia, a segurança costuma ser o principal motivo para retirar aparelhos da tomada. Foto: Gleb Paniotov/Unsplash
  • Descargas elétricas, surtos de tensão e falhas na rede da concessionária podem danificar equipamentos eletrônicos mesmo quando eles não estão em uso. Em períodos de tempestade ou durante viagens longas, especialistas recomendam desconectar aparelhos sensíveis e até desligar parte dos disjuntores da residência, mantendo apenas circuitos essenciais, como o da geladeira.
    Descargas elétricas, surtos de tensão e falhas na rede da concessionária podem danificar equipamentos eletrônicos mesmo quando eles não estão em uso. Em períodos de tempestade ou durante viagens longas, especialistas recomendam desconectar aparelhos sensíveis e até desligar parte dos disjuntores da residência, mantendo apenas circuitos essenciais, como o da geladeira. Foto: Freepik/pvproductions
  • Nem todos os eletrodomésticos, porém, devem ser desligados constantemente. Geladeiras, freezers e adegas foram projetados para funcionamento contínuo e não devem ser desconectados em situações normais. Apenas em ausências prolongadas faz sentido desligá-los completamente, desde que estejam vazios e com as portas abertas para evitar mofo e mau cheiro.
    Nem todos os eletrodomésticos, porém, devem ser desligados constantemente. Geladeiras, freezers e adegas foram projetados para funcionamento contínuo e não devem ser desconectados em situações normais. Apenas em ausências prolongadas faz sentido desligá-los completamente, desde que estejam vazios e com as portas abertas para evitar mofo e mau cheiro. Foto: Tom/Pixabay
  • Outro detalhe curioso envolve roteadores Wi-Fi. Alguns especialistas recomendam desligá-los ocasionalmente não apenas para economizar energia, mas também para melhorar o desempenho da conexão, já que o reinício ajuda a limpar pequenos erros acumulados no sistema.
    Outro detalhe curioso envolve roteadores Wi-Fi. Alguns especialistas recomendam desligá-los ocasionalmente não apenas para economizar energia, mas também para melhorar o desempenho da conexão, já que o reinício ajuda a limpar pequenos erros acumulados no sistema. Foto: Compare Fibre/Unsplash
  • Além disso, o uso de acessórios elétricos para expandir a quantidade de tomadas também exige cuidado. Filtros de linha com fusíveis oferecem proteção mais segura contra sobrecarga e surtos elétricos, enquanto réguas simples apenas ampliam o número de tomadas disponíveis.
    Além disso, o uso de acessórios elétricos para expandir a quantidade de tomadas também exige cuidado. Filtros de linha com fusíveis oferecem proteção mais segura contra sobrecarga e surtos elétricos, enquanto réguas simples apenas ampliam o número de tomadas disponíveis. Foto: Youtube Canal Darlos Tech
  • Já os antigos benjamins, conhecidos popularmente como “T”, representam um dos maiores riscos de sobrecarga doméstica, principalmente quando utilizados com aparelhos de alta potência. “O benjamim é um ponto crítico de sobrecarga e deve ser evitado”, alertou o professor.
    Já os antigos benjamins, conhecidos popularmente como “T”, representam um dos maiores riscos de sobrecarga doméstica, principalmente quando utilizados com aparelhos de alta potência. “O benjamim é um ponto crítico de sobrecarga e deve ser evitado”, alertou o professor. Foto: Reprodução
  • No fim, especialistas reforçam que não existe uma regra única para todos os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Cada equipamento possui características próprias de funcionamento, consumo de energia e nível de segurança. Por isso, hábitos simples de prevenção podem fazer diferença tanto na segurança da casa quanto na economia de energia ao longo do mês.
    No fim, especialistas reforçam que não existe uma regra única para todos os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Cada equipamento possui características próprias de funcionamento, consumo de energia e nível de segurança. Por isso, hábitos simples de prevenção podem fazer diferença tanto na segurança da casa quanto na economia de energia ao longo do mês. Foto: Markus Spiske/Pixabay
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