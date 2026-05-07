Difícil de alcançar: COP30 e a meta bilionária que travou nas florestas

Se a meta não for atingida, o risco é de que o TFFF perca credibilidade e enfraqueça o argumento econômico contra o desmatamento. Para o Brasil, que sediou a COP30 e é o maior detentor de florestas tropicais, o sucesso do fundo tem peso prático. O desafio diplomático será convencer potências econômicas de que investir no TFFF não é caridade, mas estratégia climática com retorno mensurável para o planeta. Foto: Felipe Werneck/COP30