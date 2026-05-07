Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Leão XIV tem ligação interrompida por banco ao se apresentar como papa

RF
Redação Flipar
  • A história foi contada pelo reverendo Tom McCarthy a um grupo de católicos em Illinois. Cerca de dois meses após assumir o comando da Igreja Católica, Robert Francis Prevost teria ligado ao banco para alterar telefone e endereço da conta. Sem conseguir resolver o problema à distância, perguntou se faria diferença informar que era o papa, mas acabou tendo a ligação desligada antes de concluir o atendimento.
    A história foi contada pelo reverendo Tom McCarthy a um grupo de católicos em Illinois. Cerca de dois meses após assumir o comando da Igreja Católica, Robert Francis Prevost teria ligado ao banco para alterar telefone e endereço da conta. Sem conseguir resolver o problema à distância, perguntou se faria diferença informar que era o papa, mas acabou tendo a ligação desligada antes de concluir o atendimento. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
  • O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido papa em maio de 2025 e quis ser chamado de Leão XIV. Ele recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representou dois terços do total necessário para a escolha.
    O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido papa em maio de 2025 e quis ser chamado de Leão XIV. Ele recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representou dois terços do total necessário para a escolha. Foto: Ágatha Depiné/Unsplash
  • Ao assumir o papado, ele disse:
    Ao assumir o papado, ele disse: "Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem", na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Prevost sucedeu o papa Francisco (1936-2025) como líder da Igreja Católica.Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955.
    Prevost sucedeu o papa Francisco (1936-2025) como líder da Igreja Católica.Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Foto: Reprodução Vatican News
  • É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante.
    É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano.
    Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia.
    Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia. Foto: Divulgação
  • Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco.
    Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico.
    Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
  • Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino.
    Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino. Foto: Reprodução/Vaticano News
  • Prevost foi enviado como missionário ao Peru em 1982 — dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos — inclusive enquanto o governo autoritário de Alberto Fujimori esteve no poder.
    Prevost foi enviado como missionário ao Peru em 1982 — dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos — inclusive enquanto o governo autoritário de Alberto Fujimori esteve no poder. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
  • Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos.
    Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter acobertado abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. A Diocese negou. Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa — um fato considerado incomum.
    Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter acobertado abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. A Diocese negou. Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa — um fato considerado incomum. Foto: Wikimedia Commons/Rustyvb
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay