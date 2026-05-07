Leão XIV tem ligação interrompida por banco ao se apresentar como papa

A história foi contada pelo reverendo Tom McCarthy a um grupo de católicos em Illinois. Cerca de dois meses após assumir o comando da Igreja Católica, Robert Francis Prevost teria ligado ao banco para alterar telefone e endereço da conta. Sem conseguir resolver o problema à distância, perguntou se faria diferença informar que era o papa, mas acabou tendo a ligação desligada antes de concluir o atendimento. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV