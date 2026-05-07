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Leão XIV tem ligação interrompida por banco ao se apresentar como papa
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A história foi contada pelo reverendo Tom McCarthy a um grupo de católicos em Illinois. Cerca de dois meses após assumir o comando da Igreja Católica, Robert Francis Prevost teria ligado ao banco para alterar telefone e endereço da conta. Sem conseguir resolver o problema à distância, perguntou se faria diferença informar que era o papa, mas acabou tendo a ligação desligada antes de concluir o atendimento. Foto: Wikimedia Commons/YoshiroTV
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O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido papa em maio de 2025 e quis ser chamado de Leão XIV. Ele recebeu o apoio de pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, o que representou dois terços do total necessário para a escolha. Foto: Ágatha Depiné/Unsplash
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Ao assumir o papado, ele disse: "Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que sofrem", na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
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Prevost sucedeu o papa Francisco (1936-2025) como líder da Igreja Católica.Embora tenha cidadania peruana, Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Foto: Reprodução Vatican News
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É o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro vindo de um país onde a maioria da população é protestante. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
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Com grande parte de sua missão religiosa tendo acontecido na América Latina, especificamente no Peru, Prevost se destacou e cresceu dentro da hierarquia da Igreja, até chegar ao alto escalão do Vaticano. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
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Antes de ser eleito papa, Prevost era responsável pelo Dicastério para os Bispos (que escolhe os novos bispos) e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele é conhecido por seu jeito calmo e reservado. Ele raramente dá entrevistas ou aparece na mídia. Foto: Divulgação
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Em termos de alinhamento, o novo papa é visto como alguém que apoia mudanças na Igreja, seguindo o caminho de reforma que já vinha sendo implementado pelo papa Francisco. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
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Prevost tem estudos avançados em teologia e é conhecido por dominar bem as leis da Igreja Católica, o chamado direito canônico. Foto: Reprodução de vídeo Globonews
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Aos 22 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Estudou e se formou em teologia em Chicago. Aos 27, foi para Roma, onde se especializou em direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino. Foto: Reprodução/Vaticano News
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Prevost foi enviado como missionário ao Peru em 1982 — dois anos depois de se tornar padre. Trabalhou nas cidades de Piura e Trujillo (foto), onde ficou por dez anos — inclusive enquanto o governo autoritário de Alberto Fujimori esteve no poder. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
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Nessa época, Prevost chegou a pedir que o governo reconhecesse e pedisse desculpas pelas injustiças cometidas. Nomeado bispo da Diocese de Chiclayo, no Peru, em 2014, Prevost permaneceu lá por nove anos. Foto: Reprodução/YouTube
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Em 2023, enfrentou uma denúncia grave: três mulheres o acusaram de ter acobertado abusos cometidos por dois padres quando elas eram crianças. A Diocese negou. Prevost foi nomeado cardeal em 2023, pouco antes de ser eleito papa — um fato considerado incomum. Foto: Wikimedia Commons/Rustyvb
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