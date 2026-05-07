Celebridades e TV
Pedro Cardoso revive Agostinho Carrara em campanha após 12 anos
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Na campanha, o ator aparece caracterizado como o icônico taxista, agora um empreendedor. A ação também contou com a participação de influenciadores vestidos com o mesmo figurino de Agostinho, entre eles Laura Hoff, Mineiro do Queijo, Jacira Doce, Diego Cruz e Marcela Montellato. A campanha surpreendeu o público e teve grande repercussão nas redes sociais, já que Pedro Cardoso encerrou seu contrato com a TV Globo em 2014. Foto: Reprodução Youtube
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Desde então, Pedro Cardoso criticou a emissora em diversas ocasiões. Em entrevistas, ele citou divergências internas como motivo do afastamento e para o fim da parceria. Em 2024, por exemplo, durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, afirmou que a emissora estaria em declínio diante do crescimento das plataformas de streaming. Foto: Reprodução/Youtube
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Saiba mais, a seguir, sobre Pedro Cardoso Martins Moreira. Nascido em 31 de dezembro de 1962, é ator, roteirista, escritor e humorista premiado, com trajetória consolidada na televisão, no teatro e no cinema. Ao longo da carreira, fez sucesso em produções da TV Globo e em filmes de sucesso. Foto: TV Brasil/Wikimedia Commons
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Nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, Pedro é o segundo de seis irmãos. Em relação a sua família, seu pai era advogado, e seu avô foi presidente do Banco do Brasil. Na família, tem como parentes o cineasta Ivan Cardoso e o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Foto: Agência Brasil
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Começou no teatro no grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, sob a direção de Hamilton Vaz Pereira, ao lado de atores como Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães e Daniel Dantas. Pedro Cardoso é considerado fundador do teatro besteirol, movimento que marcou o teatro carioca nos anos 1980. Foto: reprodução sbt
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Pedro Cardoso estreou na televisão com uma participação especial na série “Armação Ilimitada”. A partir daí, fez parte de diversos outros projetos, incluindo novelas, minisséries e programas de humor, como “Vamp”, “Anos Rebeldes”, “Pátria Minha”, “Vida ao Vivo Show”, “Zorra Total” e “Fantástico”, entre outras atrações. Foto: Reprodução/Instagram
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O maior sucesso da carreira de Pedro Cardoso foi como o taxista Agostinho Carrara na série “A Grande Família”, da TV Globo. A sitcom permaneceu no ar por 14 anos, entre 2001 e 2014. A série retratava, de forma cômica, o cotidiano de uma família de classe média do subúrbio carioca e contava no elenco com nomes como Guta Stresser, Marieta Severo, Marco Nanini e Lúcio Mauro Filho. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Em 1997, Pedro Cardoso estrelou, ao lado de Fernanda Torres, o longa “O Que É Isso, Companheiro?”, filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A produção aborda o período da ditadura militar brasileira e rendeu ao ator sua primeira indicação ao Prêmio Guarani de Melhor Ator. Foto: Reprodução Youtube
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Cardoso também se destacou no filme “O Homem que Copiava”, lançado em 2003. Por sua atuação como Cardoso, amigo do protagonista interpretado por Lázaro Ramos, conquistou o Grande Otelo de Melhor Ator Coadjuvante, prêmio concedido pela Academia Brasileira de Cinema. Foto: Divulgação
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Também fazem parte de sua filmografia filmes como “O Quatrilho”, “Bossa Nova”, “Chatô, o Rei do Brasil” e “A Grande Família - O Filme”. Como roteirista, Cardoso também teve uma carreira de destaque: em 2003, foi um dos autores do filme “Lisbela e o Prisioneiro” e, em 1988, contribuiu para o humorístico “TV Pirata”. Foto: Reprodução / A Grande Família
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Ao longo da carreira, por atuações no cinema e na televisão, Pedro Cardoso conquistou diversos prêmios, como o Grande Otelo, o Prêmio Qualidade Brasil e o Prêmio Shell. Além disso, ele acumulou indicações a prêmios importantes, como ao Emmy Internacional e ao Prêmio Guarani. Foto: reprodução instagram