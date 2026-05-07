Pedro Cardoso revive Agostinho Carrara em campanha após 12 anos

Na campanha, o ator aparece caracterizado como o icônico taxista, agora um empreendedor. A ação também contou com a participação de influenciadores vestidos com o mesmo figurino de Agostinho, entre eles Laura Hoff, Mineiro do Queijo, Jacira Doce, Diego Cruz e Marcela Montellato. A campanha surpreendeu o público e teve grande repercussão nas redes sociais, já que Pedro Cardoso encerrou seu contrato com a TV Globo em 2014. Foto: Reprodução Youtube