Noiva viraliza ao trocar buquê por canetas emagrecedoras em casamento surpreendente

Segundo a noiva, a caixa estava vazia e fazia parte de uma estratégia para tornar a cerimônia mais marcante e criativa. O casamento teve diversos parceiros e patrocinadores, e a proposta era justamente surpreender os convidados com algo inesperado. Durante a brincadeira, o mestre de cerimônias avisou que o “buquê seria diferente”, o que provocou risos, espanto e curiosidade entre as mulheres reunidas no salão. Foto: Reprodução de redes sociais