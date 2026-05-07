Entre tradição e identidade: conheça o borsch, prato típico associado à Ucrânia

Mais do que uma simples sopa, o borsch representa a história, a diversidade e a resiliência cultural de povos do Leste Europeu. Sua presença em mesas familiares, restaurantes e celebrações reforça a importância da culinária como forma de preservar tradições e identidades. Em um contexto contemporâneo, marcado por tensões geopolíticas na região, o prato também ganhou dimensão simbólica, sendo visto como um patrimônio que transcende fronteiras, ao mesmo tempo em que reafirma suas raízes ucranianas Foto: Juerg Vollmer/Wikimédia Commons