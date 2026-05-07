Galeria
Entre tradição e identidade: conheça o borsch, prato típico associado à Ucrânia
-
O elemento central do borsch é a beterraba, responsável pela tonalidade vibrante que caracteriza a sopa. No entanto, a receita vai muito além desse ingrediente. Tradicionalmente, inclui também repolho, cenoura, batata, cebola e, em muitas versões, carne bovina ou suína, cozidas lentamente para formar um caldo rico e encorpado. Em algumas variações, o tomate ou o extrato de tomate também são adicionados, intensificando o sabor e a cor. O prato costuma ser finalizado com ervas frescas, como dill, Foto: Kagor /Wikimédia Commons
-
A origem do borsch é bem antiga. Historiadores da alimentação indicam que versões primitivas da sopa já eram consumidas na Idade Média, inicialmente preparadas com uma planta chamada “borsch”, antes da introdução da beterraba como ingrediente principal. Com o tempo, a receita evoluiu e se consolidou na forma atual, acompanhando as transformações agrícolas e culturais da região. Foto: Brücke-Osteuropa/Wikimédia Commons
-
Na Ucrânia, o borsch ocupa um lugar especial na vida cotidiana e nas celebrações familiares. Cada região possui sua própria receita, transmitida de geração em geração. Em 2022, a UNESCO reconheceu a tradição do preparo do borsch ucraniano como patrimônio cultural imaterial que necessita de salvaguarda urgente, destacando não apenas o valor gastronômico do prato, mas também seu papel como elemento de coesão social e identidade cultural. Foto: Nicki Dugan Pogue /Wikimédia Commons
-
Embora frequentemente associado à Ucrânia, o borsch também é profundamente enraizado na culinária russa e de outros países vizinhos, o que reflete a história compartilhada e as influências cruzadas na região. Na Rússia, por exemplo, a sopa é igualmente popular e pode apresentar variações no preparo, como o uso de diferentes tipos de carne ou a ausência de certos vegetais. Foto: Treasury/Wikimédia Commons
-
-
Do ponto de vista nutricional, o borsch é considerado um prato equilibrado. A beterraba é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, enquanto os demais vegetais contribuem com fibras e nutrientes essenciais. Quando preparado com carne, o prato também oferece proteínas, tornando-se uma refeição completa e substanciosa, especialmente valorizada em climas frios. Foto: Kagor /Wikimédia Commons
-
Mais do que uma simples sopa, o borsch representa a história, a diversidade e a resiliência cultural de povos do Leste Europeu. Sua presença em mesas familiares, restaurantes e celebrações reforça a importância da culinária como forma de preservar tradições e identidades. Em um contexto contemporâneo, marcado por tensões geopolíticas na região, o prato também ganhou dimensão simbólica, sendo visto como um patrimônio que transcende fronteiras, ao mesmo tempo em que reafirma suas raízes ucranianas Foto: Juerg Vollmer/Wikimédia Commons