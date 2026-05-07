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Karl Marx: 208 anos de nascimento do pensador alemão que marcou a história moderna
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Filho de Heinrich Marx, um advogado de origem judaica que se converteu ao luteranismo por pressões legais e sociais, Karl Marx ingressou ainda jovem na Universidade de Bonn, mas foi na Universidade de Berlim que entrou em contato com correntes filosóficas que definiriam sua trajetória. Na instituição acadêmica, aproximou-se da obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cuja influência seria determinante, ainda que posteriormente criticada e reinterpretada por Marx. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Inserido no grupo dos jovens hegelianos, Marx passou a desenvolver uma visão crítica da religião, do Estado e das estruturas sociais. Nesse período, começou a delinear o que mais tarde se tornaria um dos pilares de sua obra: a ideia de que a realidade material desempenha papel central na organização da sociedade. Essa perspectiva o afastou gradualmente da filosofia idealista e o aproximou de uma análise mais concreta das condições sociais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Sua entrada no jornalismo marcou o início de sua atuação política prática. Como editor, Marx escreveu artigos contundentes sobre assuntos diversos. A postura crítica levou à censura e ao fechamento do jornal em 1843, forçando-o ao exílio. Esse momento foi decisivo, pois marcou sua ruptura definitiva com o sistema político vigente e o colocou em contato com outros intelectuais revolucionários da época. Foto: Reprodução Óleo de E. Chapiro. Instituto Marx-Engels, Moscou. Oronoz
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Em Paris, Marx teve contato Friedrich Engels, filho de um industrial alemão e também crítico do capitalismo. A parceria entre os dois se tornaria uma das mais importantes da história do pensamento político. Engels não apenas colaborou teoricamente com Marx, mas também o sustentou financeiramente em diversos momentos, permitindo que ele se dedicasse à produção intelectual. Juntos, desenvolveram uma crítica sistemática ao capitalismo e às relações de produção que o sustentavam. Foto: Reprodução do Facebook
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O ano de 1848 marcou um ponto de virada. Em meio às revoluções que eclodiam em diferentes países europeus, Marx e Engels publicaram o “Manifesto Comunista”. O texto sintetiza conceitos fundamentais do pensamento marxista, como a luta de classes e a inevitabilidade das transformações sociais impulsionadas por conflitos entre grupos com interesses opostos. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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Em seguida, Marx se estabeleceu em Londres, onde viveria até o fim da vida. Foi na capital britânica, então o coração do capitalismo industrial, que ele aprofundou seus estudos econômicos. Marx dedicou anos à pesquisa e à escrita de sua principal obra, “O Capital”. O primeiro volume foi o único publicado com o pensador vivo, em 1867. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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Outro ponto relevante de sua trajetória foi sua atuação política internacional. Marx participou da fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional, criada em 1864. A organização buscava articular movimentos operários de diferentes países, promovendo a solidariedade entre trabalhadores e a luta por melhores condições de vida. Foto: Reprodução do Instagram @jacobinbrasil
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Apesar de sua intensa produção intelectual, Marx viveu grande parte da vida em dificuldades financeiras. Dependia frequentemente da ajuda de Engels e enfrentou perdas pessoais, incluindo a morte de filhos do casamento com Jenny von Westphalen ainda na infância. Problemas de saúde também o acompanharam, dificultando a continuidade de seus trabalhos nos últimos anos de vida. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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Karl Marx morreu em 14 de março de 1883, aos 64 anos em Londres, vítima de bronquite, sem ter testemunhado o impacto global de suas ideias. Após sua morte, Engels organizou e publicou os dois volumes restantes de “O Capital”, consolidando a obra como uma das mais influentes da história do pensamento econômico. Foto: Paasikivi/Wikimédia Commons
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No século 20, o marxismo se tornou base teórica para movimentos revolucionários e regimes políticos, como a Revolução Russa, que levou à formação da União Soviética. Ao mesmo tempo, suas ideias foram reinterpretadas por diferentes correntes, dando origem a vertentes diversas, como o marxismo-leninismo, o marxismo ocidental e a teoria crítica. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
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O legado de Marx é, até hoje, objeto de intensos debates. Para muitos estudiosos, sua obra oferece ferramentas fundamentais para compreender as desigualdades sociais, as relações de poder e as dinâmicas do capitalismo global. Para outros, suas teorias apresentam limitações e foram, em determinados contextos, associadas a regimes autoritários. Ainda assim, poucos pensadores tiveram impacto tão abrangente e duradouro. Foto: Divulgação