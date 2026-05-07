Karl Marx: 208 anos de nascimento do pensador alemão que marcou a história moderna

Inserido no grupo dos jovens hegelianos, Marx passou a desenvolver uma visão crítica da religião, do Estado e das estruturas sociais. Nesse período, começou a delinear o que mais tarde se tornaria um dos pilares de sua obra: a ideia de que a realidade material desempenha papel central na organização da sociedade. Essa perspectiva o afastou gradualmente da filosofia idealista e o aproximou de uma análise mais concreta das condições sociais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons