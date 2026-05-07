Margaret Thatcher: a história da líder britânica mais longeva da era moderna

Após deixar o poder, foi nomeada baronesa pela Rainha Elizabeth II e passou a integrar a Câmara dos Lordes, a câmara alta do parlamento britânico. Ela continuou ativa no debate público, escrevendo livros e realizando palestras. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou, e ela se afastou gradualmente da vida pública. Margaret Thatcher foi casada por mais de 50 anos com o empresário Denis Thatcher, com quem teve os gêmeos Mark e Carol. Ela faleceu em 2013, aos 87 anos. Foto: Sgt. Scott M. Ash/Wikimédia Commons