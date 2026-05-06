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Nova ponte de R$ 400 milhões entre Guaratuba e Matinhos transforma mobilidade no litoral do Paraná
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Com 1.240 metros de extensão, a ponte conta com quatro faixas de rolamento, além de ciclovia e espaço destinado a pedestres, em um projeto que ultrapassou R$ 400 milhões em investimentos. A obra é considerada uma das mais relevantes intervenções de infraestrutura já realizadas no estado e reforça a integração do litoral com outras regiões. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que a construção vai além da conexão entre municípios, ao ampliar a articulação econômica e logística de tod Foto: Felipe Henschel/AEN
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O avanço da obra surpreendeu pela rapidez. Os estudos iniciais começaram em 2019, e a construção teve início em outubro de 2023. Com frentes de trabalho contínuas, a ponte foi concluída em menos de três anos desde a instalação dos primeiros pilares. O projeto também incluiu a implantação de mais de três quilômetros de acessos viários, conectando a estrutura às rodovias da região. Outro ponto relevante é a ausência de pedágio, o que garante travessia gratuita para os usuários. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Parana?
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A mudança representa um ganho expressivo de tempo. Antes, a travessia pela baía podia levar cerca de 30 minutos em condições normais, mas frequentemente ultrapassava 1 hora devido à espera nas filas. Agora, o percurso ocorre em ritmo rodoviário, sem interferência de maré, horários ou disponibilidade de embarcações. Foto: Felipe Henschel/AEN
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A previsibilidade tende a beneficiar moradores, trabalhadores e turistas que utilizam a rota com frequência. Uma restrição ao tráfego de veículos pesados foi definida para preservar a fluidez e a durabilidade da estrutura, mantendo a ponte voltada principalmente ao transporte de veículos leves. Foto: Felipe Henschel/AEN
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Ainda assim, o impacto econômico já pode ser observado na região. A valorização imobiliária em Guaratuba acelerou após a confirmação do projeto, com aumento significativo no número de construções e novos empreendimentos, incluindo imóveis de alto padrão. Foto: Felipe Henschel/AEN
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A nova ligação também integra um pacote mais amplo de investimentos no litoral paranaense, que supera R$ 2 bilhões. Entre as iniciativas estão a duplicação da PR-412 e SC-417, consideradas estratégicas para integrar os dois estados e facilitar o acesso às cidades litorâneas, melhorias urbanas em Matinhos e Pontal do Paraná, além da modernização da infraestrutura local em Guaratuba. Foto: Divulgação/Secom GOVSC
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A duplicação da SC-417 seguirá até a BR-101 e será executada em etapas, uma delas o Contorno de Garuva. A escolha das rodovias catarinenses não foi arbitrária: as SCs 416 e 417 também servem de acesso ao litoral paranaense, o que torna os investimentos vantajosos para os dois estados. Foto: Jonatã Rocha/Secom/GOVSC
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No Paraná, a duplicação da PR-412 prevê um trecho de 12,8 quilômetros entre a divisa com Santa Catarina e o acesso ao Balneário Coroados, em Guaratuba. A obra, orçada em R$ 254,5 milhões, foi contratada por meio de um modelo integrado, que reúne elaboração de projeto e execução no mesmo pacote. Foto: Divulgação/Roberto Dziura Jr/AEN
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Atualmente, o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, etapa essencial para definir os detalhes técnicos antes do início efetivo das intervenções. Em paralelo, o governo de Santa Catarina prepara a duplicação da SC-416, no trecho entre o entroncamento com a SC-417 e a estrada José Alves, em Itapoá. Foto: Jonatã Rocha/Secom/GOVSC
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A obra da PR-412 será financiada pelo governo do Paraná como parte de um acordo de compensação relacionado aos royalties do petróleo, após correções em limites territoriais marítimos apontadas pelo IBGE e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O investimento total previsto para intervenções em território catarinense chega a R$ 365 milhões. Foto: Divulgação
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Entre os trechos contemplados está o Contorno de Garuva, considerado fundamental para melhorar o acesso à BR-101 e reduzir gargalos no tráfego. Enquanto isso, no Paraná, a duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná alcançou cerca de 15% de execução no início de maio e tem conclusão prevista para março de 2028. Foto: Divulgação