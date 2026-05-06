Nova ponte de R$ 400 milhões entre Guaratuba e Matinhos transforma mobilidade no litoral do Paraná

O avanço da obra surpreendeu pela rapidez. Os estudos iniciais começaram em 2019, e a construção teve início em outubro de 2023. Com frentes de trabalho contínuas, a ponte foi concluída em menos de três anos desde a instalação dos primeiros pilares. O projeto também incluiu a implantação de mais de três quilômetros de acessos viários, conectando a estrutura às rodovias da região. Outro ponto relevante é a ausência de pedágio, o que garante travessia gratuita para os usuários. Foto: Divulgac?a?o/Governo do Parana?