Navio isolado e cepa rara: o que se sabe sobre o surto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius

O hantavírus não é uma novidade no Brasil. Nos últimos dez anos, o país registrou 457 casos confirmados e 189 mortes pela doença, o que representa uma taxa de letalidade de 41% — índice elevado e que reflete a gravidade das formas mais severas da infecção. Em 2026, já foram confirmados seis casos e um óbito no país. Foto: Centros de Controle e Prevenc?a?o de Doenc?as/Divulgac?a?o