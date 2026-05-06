Adele faz 38 anos! Por onde anda a cantora?

Apesar de ter afirmado que não pretende lançar novas músicas tão cedo, recentemente surgiram rumores de que Adele pode estar envolvida em um novo projeto musical ligado ao filme "Cry to Heaven", o que também marcaria sua estreia como atriz. Estrelado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth e Owen Cooper, o filme é uma adaptação de um romance de 1982 de Anne Rice e conta a história dos “castrati” italianos, cantores que eram castrados para preservar suas vozes agudas. Foto: Reprodução/Instagram