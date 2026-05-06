Por que às vezes as pessoas não encontram o que está bem na sua frente, segundo a ciência

Quem faz varreduras mais amplas e menos detalhadas pode "saltar por cima" de regiões inteiras sem que o objeto chegue a entrar no foco da atenção. A hipótese de que essas diferenças têm raízes evolutivas, ligadas à divisão de papéis em sociedades de caçadores-coletores, ainda carece de evidências robustas — fatores como experiência, familiaridade com o ambiente e perfil individual de atenção parecem ter peso muito maior. Foto: Imagem gerada por IA