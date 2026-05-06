Carta inédita de ex-presidente Juscelino Kubitschek é descoberta em Minas

Na primeira página do livro, que na verdade se trata de um caderno de assinaturas, Jussara encontrou uma dedicatória específica: “À Dona Teresa Bonifácio, pelos serviços prestados durante o meu governo.” A mensagem vem acompanhada de autógrafos da esposa e das filhas de JK. Foto: Reprodução/Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas