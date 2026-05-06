A -67 ºC e sem estradas: conheça Utqia?vik, a cidade mais ao norte dos Estados Unidos

A vida na região exige preparo e resiliência. Durante meses, o sol desaparece no horizonte, substituído por um longo período de escuridão e temperaturas que podem chegar a bater -45,5 ºC — com a sensação térmica provocada pelo vento, os moradores relatam que o frio pode chegar perto de -67 ºC. Quando a luz retorna no fim de janeiro, a mudança no humor coletivo costuma ser imediata. A primavera, ainda fria, traz encontros comunitários e celebrações que marcam a retomada das atividades ao ar livre Foto: Reprodução do X @NeuralSpace_