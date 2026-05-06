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Robôs, cachoeira e tela no teto! Veja como funciona o ‘melhor aeroporto do mundo’, em Singapura
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A sensação de tranquilidade que marca o local não surge por acaso. Nos bastidores, uma operação robusta envolve cerca de 60 mil funcionários e tecnologias avançadas que antecipam gargalos antes mesmo que eles apareçam. O uso de reconhecimento facial e leitura de íris permitiu que o aeroporto se tornasse pioneiro no mundo na implementação de processos de imigração sem passaporte, reduzindo drasticamente o tempo de espera. Foto: Flickr - Sharon Hahn Darlin
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Ao mesmo tempo, elementos como sinalização intuitiva e organização espacial evitam que passageiros, muitas vezes afetados pelo cansaço e pelo fuso horário, enfrentem dificuldades de orientação, reduzindo o estresse comum em conexões e deslocamentos dentro dos terminais e tornando a experiência mais fluida, previsível e agradável desde a chegada até o embarque. Foto: Wikimedia Commons/LN9267
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Em vez de áreas de embarque convencionais, o passageiro encontra um ambiente que se assemelha a uma pequena cidade futurista. Entre as atrações, estão cinema gratuito funcionando 24 horas, jardins e espaços interativos, transformando o tempo no aeroporto em parte da própria experiência de viagem. Foto: Wikimedia Commons/LN9267
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O complexo Jewel Changi Airport, por exemplo, abriga a icônica "Jewel Rain Vortex", considerada a maior cachoeira indoor do mundo, que se tornou um dos símbolos turísticos do país. Há ainda um grande borboletário, cactos e girassóis, além de áreas voltadas ao lazer e à atividade física. Foto: Wikimedia Commons/Matteo Morando
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Essas atrações vão além do lazer e cumprem um papel estratégico ao estimular a circulação dos passageiros pelos terminais, o que evita aglomerações em pontos específicos e melhora a distribuição do público, tornando o ambiente mais fluido e confortável. Foto: Wajahat Mahmood - Flickr
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Ao mesmo tempo, serviços menos visíveis, como a manutenção constante dos 500 banheiros — monitorados por avaliações feitas por passageiros em tempo real — reforçam o padrão elevado de qualidade. Qualquer queda na nota aciona uma equipe de limpeza em minutos! Cada detalhe segue uma lógica clara: priorizar eficiência, garantir conforto e, por fim, oferecer experiências memoráveis. Foto: Flickr - Sharon Hahn Darlin
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A excelência do aeroporto não resulta apenas de investimento, mas de uma estratégia contínua de adaptação. Diante de limitações de mão de obra, Singapura apostou fortemente na automação de processos. Para lidar com desafios futuros, foi criado um centro de inovação dedicado a testar soluções para questões como clima, capacidade operacional e evolução das expectativas dos viajantes. Foto: Wikimedia Commons/LN9267
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Essa mentalidade dinâmica reflete uma visão estabelecida ainda nos anos 1970, quando o então primeiro-ministro Lee Kuan Yew defendeu a criação de uma infraestrutura aeroportuária que simbolizasse eficiência e acolhimento. "O melhor investimento de 1,5 bilhão de dólares de Singapura que já fizemos", chegou a declarar. Foto: Wikimedia Commons/Renek78
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No início de 2025, o aeroporto inaugurou a zona "Fit and Fun", com sacos de boxe e minitrampolins. Em alguns pontos, há telas no teto que simulam o clima do lado de fora. E para quem tiver escala longa e não precisar de visto, há ainda a disponibilidade de tours gratuitos pelos principais pontos cidade de Singapura. Foto: Divulgação
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Entre os projetos em desenvolvimento no melhor aeroporto do planeta, está uma frota de drones projetada para voar durante tempestades e evitar quedas de raios que poderiam fechar as pistas — uma preocupação real em um dos países mais atingidos por raios do mundo. Foto: Wikimedia Commons/Sam Wilson
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A equipe do Terminal X, laboratório de inovação criado para o aeroporto, é incentivada a testar ideias incomuns, mesmo que falhem — uma postura pouco usual na cultura de trabalho singapuriana, historicamente mais cautelosa. "Para nós, o centro de inovação é indispensável", reforça a gerente de comunicações do laboratório, Kris Mok. Foto: Wikimedia Commons/LanBo0428