Robôs, cachoeira e tela no teto! Veja como funciona o ‘melhor aeroporto do mundo’, em Singapura

A sensação de tranquilidade que marca o local não surge por acaso. Nos bastidores, uma operação robusta envolve cerca de 60 mil funcionários e tecnologias avançadas que antecipam gargalos antes mesmo que eles apareçam. O uso de reconhecimento facial e leitura de íris permitiu que o aeroporto se tornasse pioneiro no mundo na implementação de processos de imigração sem passaporte, reduzindo drasticamente o tempo de espera. Foto: Flickr - Sharon Hahn Darlin