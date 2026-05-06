Tecnologia de “raio X” passa a orientar manutenção de árvores em cidade do Rio de Janeiro; entenda

A ferramenta é acionada de forma seletiva, nos casos em que a avaliação visual não é suficiente para determinar o grau de risco, e compõe o protocolo de segurança arbórea da Secretaria municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). O diagnóstico orienta diretamente as decisões de manejo. Exemplares com índice de risco abaixo de 35% são submetidos a intervenções como poda, desbaste ou redução de copa — medidas que diminuem o peso e reduzem a pressão sobre a estrutura. Foto: Divulgac?a?o/Cla?udio Fernandes